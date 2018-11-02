Китай успешно вывел на орбиту 41-й спутник навигационной системы Beidou

ПЕКИН, 2 ноя — РИА Новости. Китай осуществил успешный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с навигационным спутником Beidou-3, который стал 41-м по счету в создаваемой КНР глобальной навигационной системе Beidou, говорится в сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).
Спутник стал 17-м по счету в проекте Beidou-3 и первым, который будет работать на геостационарной орбите. До конца года Китай планирует реализовать план "18+1" по выводу на орбиту спутников для проекта Beidou-3, то есть 18 спутников должны быть выведены на среднюю околоземную орбиту и один – на геостационарную орбиту.
Beidou — создаваемая КНР глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что к 2020 году система будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.
Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это был уже 290 запуск и 30 в этом году.