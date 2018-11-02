МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Роскосмос в 2019 году удвоит количество пусков ракет: госкорпорация планирует провести более 35, причем 10 из них будут тяжелыми ракетами, заявил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Если в этом году у нас всего 17 пусков, то в следующем больше 35, и 10 из них – тяжелые ракеты", — сказал Рогозин.

Из десяти тяжелых ракет 9 будут "Протонами" и одна — "Ангарой".

По его словам, такое количество запусков тяжелых ракет позволит Центру Хруничева (производитель тяжелых "Протонов" и "Ангары") начать выплачивать долги за просроченные контракты.