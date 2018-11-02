Кабмин одобрил соглашение о совместном исследовании космоса странами СНГ

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект соглашения о совместной деятельности стран СНГ по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

"Подписанным распоряжением Правительством Российской Федерации одобрен проект Соглашения об осуществлении совместной деятельности государств – участников Содружества Независимых Государств в области исследования и использования космического пространства в мирных целях", — говорится в справке к документу.

Согласно документу, сотрудничество в рамках соглашения может осуществляться в области исследования космоса, разработки космических аппаратов, создания и развития наземной космической инфраструктуры, зондирования Земли из космоса, спутниковой навигации, взаимной подготовки кадров и других областях.

Проект предусматривает нормы, касающиеся охраны интеллектуальной собственности, вопросов регулирования защиты и обмена информацией, сертификации использования и порядка безопасного обращения с охраняемыми изделиями и технологиями, в отношении которых установлен экспортный контроль, обеспечения правовой и физической защиты имущества сторон и связанных с ними организаций.

Кроме того, проект соглашение регламентирует механизмы многостороннего сотрудничества государств СНГ в области космической деятельности.

Добавляется, что в случае подписания соглашения, оно будет подлежать ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.