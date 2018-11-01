НАСА возобновит совместные с "Роскосмосом" пилотируемые старты

ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИ Новости. НАСА взаимодействует с "Роскосмосом" по возобновлению пилотируемых стартов на Международную космическую станцию (МКС), окончательное решение о запланированном на 3 декабря старте будет принято по итогам анализа готовности к полету, сообщили РИА Новости в НАСА в четверг.
Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Роскосмос установил, что авария произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты. Как сообщили в Роскосмосе, американскую сторону проинформировали о полученных комиссией в ходе расследования выводах.
Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев подтвердил ранее, что запуск очередного экипажа к Международной космической станции запланирован на 3 декабря. До этого 16 ноября к МКС отправится российский грузовой корабль "Прогресс МС-10".