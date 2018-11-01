НАСА возобновит совместные с "Роскосмосом" пилотируемые старты

ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИ Новости. НАСА взаимодействует с "Роскосмосом" по возобновлению пилотируемых стартов на Международную космическую станцию (МКС), окончательное решение о запланированном на 3 декабря старте будет принято по итогам анализа готовности к полету, сообщили РИА Новости в НАСА в четверг.

"НАСА сформировало собственную команду, которая работает вместе с "Роскосмосом" над сбором информации об (идущем) расследовании, чтобы предоставлять НАСА сведения для решения о готовности к запуску, которое будет принято в ходе анализа готовности к полету", — сообщила РИА Новости представитель ведомства Шэрил Уорнер.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Роскосмос установил, что авария произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты. Как сообщили в Роскосмосе, американскую сторону проинформировали о полученных комиссией в ходе расследования выводах.

В ответ на просьбу прокомментировать, удовлетворена ли американская сторона представленными российскими коллегами данными о результатах расследования, она подчеркнула, что космические ведомства двух стран "тесно сотрудничают над продвижением вперед планов по пилотируемому запуску". Она напомнила, что "Роскосмос" планирует осуществить грузовой старт корабля "Прогресс" 16 ноября и запуск экипажа, в состав которого войдет астронавт НАСА Энн Макклэйн, – 3 декабря. Окончательное решение о стартах, по ее словам, будет принято "по итогам анализа готовности к полету".

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев подтвердил ранее, что запуск очередного экипажа к Международной космической станции запланирован на 3 декабря. До этого 16 ноября к МКС отправится российский грузовой корабль "Прогресс МС-10".