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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Журнал Forbes составил рейтинг мест во Вселенной, вид которых пугает людей.

Лидером списка стала Темная туманность SH2-136, удаленная от Земли на 1200 световых лет. В результате сложных процессов формирования звезд там появились космические пылевые облака разнообразных форм и размеров. Слабо подсвечиваемые звездами, они напоминают привидения. Поэтому SH2-136 чаще всего называют туманностью "Призрак".

Второе место занимает плерион под названием "Рука Бога". Это туманность, которую подпитывает ветер пульсара (небесное тело, испускающее радиоволны в виде импульсов).

Третья позиция принадлежит NGC 246 — планетарной туманности "Череп" в созвездии Кита.

В первую десятку также попали облако межзвездного газа IRAS 05437+2502, туманность NGC 2080 ("Голова призрака"), скопление галактик Персея в рентгеновских лучах, холм "Лицо на Марсе" в Кидонии, околоземный астероид 2015 TB-145, туманность NGC 3918 ("Око Саурона"), а также группа трех галактик ESO 593-IG 008 ("Птица").