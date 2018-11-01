МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Журнал Forbes составил рейтинг мест во Вселенной, вид которых пугает людей.
Второе место занимает плерион под названием "Рука Бога". Это туманность, которую подпитывает ветер пульсара (небесное тело, испускающее радиоволны в виде импульсов).
Третья позиция принадлежит NGC 246 — планетарной туманности "Череп" в созвездии Кита.
В первую десятку также попали облако межзвездного газа IRAS 05437+2502, туманность NGC 2080 ("Голова призрака"), скопление галактик Персея в рентгеновских лучах, холм "Лицо на Марсе" в Кидонии, околоземный астероид 2015 TB-145, туманность NGC 3918 ("Око Саурона"), а также группа трех галактик ESO 593-IG 008 ("Птица").