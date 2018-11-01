Следующие запуски ракет "Союз" назначили на 7 и 16 ноября

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Запуски ракет семейства "Союз", на которых распространяются причины аварии 11 октября, состоятся 7 и 16 ноября — после перепроверки ракет, сообщил глава аварийной комиссии Олег Скоробогатов.

"Запуск с Гвианского центра — 7 ноября по московскому времени и с космодрома Байконур — на 16 ноября", — сказал он на пресс-конференции в четверг.

Скоробогатов уточнил, что причины, повлекшие аварию ракеты "Союз-ФГ", распространяются только на пакеты ракет (собранные вместе первая и вторая ступени). Таких ракет две — по одной на космодроме Куру и на Байконуре.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Роскосмос установил, что авария произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты.