Глава ЦНИИмаш рассказал, когда ждать итогов расследования по дыре в "Союзе"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Результаты расследования по дыре в обшивке пристыкованного к Международной космической станции корабля "Союз" появятся в декабре, после выхода космонавтов в открытый космос, заявил глава ЦНИИмаш Николай Севастьянов.

По его словам, ожидается, что в декабре состоится выход российских космонавтов с борта МКС в открытый космос для сбора данных, которые помогут установить причину появления отверстия в обшивке "Союза".

"Запуск корабля "Союз" перенесен с 23 декабря на 3 декабря, ускоренно, чтобы вновь прибывший экипаж и экипаж, который присутствует —Прокофьев (российский космонавт Сергей Прокофьев), могли бы выйти в космос, проверить. Поэтому результаты будут в декабре", — сказал Севастьянов, отвечая на вопрос журналиста.

Тридцатого августа системы МКС зафиксировали утечку воздуха, а экипаж обнаружил в обшивке корабля "Союз МС-09" (пристыковался к станции 8 июня) отверстие, через которое она происходила. Вечером того же дня по совету центра управления полетами российские космонавты залили отверстие герметиком.

Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации "Энергия" (производитель космического корабля) исключила версию производственного брака. Расследованием занялась комиссия Роскосмоса. Выход российских космонавтов в открытый космос для осмотра "дыры" снаружи корабля запланирован на 10-11 декабря.