Боковой блок "Союза" при пуске ударил по центральному и вскрыл бак горючего

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Боковой блок потерпевшей аварию 11 октября ракеты "Союз ФГ" при пуске ударил по центральному блоку и вскрыл его, заявил в четверг председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов на пресс-конференции в Москве.

"Зарегистрировано отделение блока "Д" от блока "А" (центральный блок — ред.), затем он ударил по баку горючего, после чего он вскрылся", — сказал он.

Как уточняется в пресс-релизе Роскосмоса, опубликованном после пресс-конференции на сайте госкорпорации, причиной нештатного разделения блоков стало неоткрытие крышки сопла увода бака окислителя блока "Д" из-за деформации штока датчика контакта разделения (изгиб на 6˚45"), допущенной при сборке "пакета" на космодроме Байконур.