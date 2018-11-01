Ракеты на Куру и Байконуре разберут и перепроверят после аварии "Союза"

Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур. Архивное фото

Вывоз ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур. Архивное фото

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Уже собранные ракеты-носители семейства "Союз" на космодромах Куру и Байконуре разберут и перепроверят, чтобы не допустить повторения аварии 11 октября, сообщил журналистам в четверг председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов.

"Разработаны предложения и рекомендации по перепроверке ракет-носителей, собранных в пакет, которые предусматривают разборку пакета, проверку датчиков контактов разделения и сборку повторную пакета", — заявил он.

По его словам, разборку и сборку будут контролировать особенно тщательно, в том числе фиксируя все этапы на фото и видео.

Эти меры касаются двух ракет, уже собранных на космодроме Куру (Гвиана) и на Байконуре.

"Кроме того, разработаны первоочередные мероприятия возобновления запуска ракет-носителей типа "Союз" и обеспечение плана запусков космических аппаратов по Федеральной космической программе", — отметил Скоробогатов, не уточняя детали.