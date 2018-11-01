Две ракеты, аналогичные аварийному "Союзу", требуют дополнительной проверки

исполняющий обязанности генерального директора научного института ЦНИИмаш Николай Севастьянов на пресс-конференции по итогам расследования нештатной ситуации при запуске РН Союз-ФГ с ТПК Союз МС-10. 1 ноября 2018

исполняющий обязанности генерального директора научного института ЦНИИмаш Николай Севастьянов на пресс-конференции по итогам расследования нештатной ситуации при запуске РН Союз-ФГ с ТПК Союз МС-10. 1 ноября 2018

КОРОЛЕВ (Московская обл.), 1 ноя — РИА Новости. Две ракеты, аналогичные аварийному "Союзу", были уже собраны в "пакеты", они находятся на космодроме Куру и на Байконуре, после аварии 11 октября их разберут и перепроверят, сообщил журналистам глава аварийной комиссии Олег Скоробогатов.

"Таких у нас (собранных в пакет) оказалось две ракеты. Одна проходит завершение подготовки в Гвианском центре, и вторая на космодроме Байконур для обеспечения запуска транспортного грузового корабля "Прогресс", — сказал Скоробогатов на пресс-конференции в Центре управления полетами (ЦУП).

Комиссия разработала рекомендации по перепроверке уже собранных ракет, "которые предусматривают разборку пакета, проверку датчиков контакта разделения и повторную сборку пакета с проведением мероприятий, а также с проведением дополнительного контроля, фото- и видеодокументирования".

Как пояснили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса", "речь идет о требовании дополнительной проверки, а не о подозрениях на наличие дефекта".

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.