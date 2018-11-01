ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

У динозавров были цветные яйца, выяснили палеонтологи

03230
© Jasmina Wiemann/Yale UniversityТак художник представил себе новорожденного детеныша дейнонихаТак художник представил себе новорожденного детеныша дейнониха
© Jasmina Wiemann/Yale University
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Традиции откладывать разноцветные и пестрые яйца появилась не после появления первых "настоящих" предков птиц, а еще среди пернатых динозавров, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature.

Птица Vegavis iaai у берегов древней Антарктиды
© Gabriel L. Lio -for the Museo de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia, Argentina
Ученые выяснили, как пели первые птицы и динозавры
"Это открытие  резко меняет все наши представления об эволюции яиц. Почти два столетия орнитологи считали, что разные линии предков современных птиц несколько раз "изобрели" эту форму защиты своего потомства независимо друг от друга. Теперь мы предполагаем, что она появилась примерно тогда же, когда динозавры начали высиживать яйца", — заявила Ясмина Виманн (Jasmina Wiemann) из Йельского университета (США).

Пернатое чудо

До недавнего времени ученым были известны лишь единичные примеры окаменелых яиц динозавров и фрагменты их скорлупок. В последние 20 лет картина кардинально поменялась — палеонтологи нашли сразу несколько "кладбищ яиц" на севере Китая и в монгольской части пустыни Гоби, и десятки яиц крупнейших динозавров Земли в Аргентине.

Благодаря им мы знаем, что некоторые динозавры были теплокровными существами, высиживающими яйца примерно так же, как это делают современные птицы.

Окаменелые яйца динозавров, найденные в Кемеровской области
© Skutschas et al. / Historical Biology 2017
Палеонтологи впервые нашли окаменелое яйцо динозавра в Сибири

Подобные открытия, как отмечает Виманн, заставляли палеонтологов считать, что и первые птицы, более "продвинутые" родичи пернатых динозавров, умели заботиться о потомстве и высиживали свои яйца, а не оставляли их на волю судьбы, как это делали зауроподы, четвероногие гиганты юрского периода, и многие крупные хищные ящеры мезозоя. 

© Jasmina Wiemann/Yale UniversityЯйца современных птиц и яйцо динозавра
© Jasmina Wiemann/Yale University
Яйца современных птиц и яйцо динозавра

Эти же открытия возобновили "вечный" спор о том, когда и почему птицы начали откладывать цветные яйца. Большинство ученых сегодня предполагает, что яйца пернатых динозавров и первых примитивных птиц были лишены подобных защитных приспособлений. По их мнению, они появились уже после завершения мезозойской эры, когда птицы начали заполнять пустующие экологические ниши, а млекопитающие – "профессионально" охотиться на их яйца.

Так художник представил себе овираптора, сидящего на кладке
© Фото : Doyle Trankina and Gerald Grellet-Tinner
Ученые выяснили, почему пернатые динозавры не раздавливали свои яйца

Виманн и ее коллеги проверили, так ли это на самом деле, проанализировав химический состав 18 окаменевших фрагментов скорлупы и нескольких полноценных яиц динозавров, найденных в Монголии и в США в последние годы. В их число, как отмечают ученые входили не только яйца предполагаемых предков птиц и их родичей из числа дромеозавров и троодонов, но и прочих хищных и травоядных динозавров, предположительно не имевших оперения.

Ученых интересовало то, сохранились ли в этих отпечатках следы двух пигментов, отвечающих за окраску яиц – биливердина и протопорфирина IX. Первый естественный краситель отвечает за ярко-зеленый и синий цвет яиц дроздов и многих других лесных птиц, а второй – за коричневую окраску кладок куликов, чаек и многих воробьиных пернатых. Их комбинация позволяет окрасить яйца фактически в любой цвет и узор.

В мире динозавров

Как оказалось, молекулы этих органических соединений отсутствовали в яйцах древних крокодилов и у многих травоядных и хищных динозавров – утконосых майязавров, четвероногих гигантов сальтозавров и титанозавров, а также некоторых хищных ящеров.

С другой стороны, один или оба этих пигмента присутствовали в скорлупе яиц всех предполагаемых родичей птиц, входящих в подотряд Eumaniraptora, за исключением троодонов, живших на территории будущей Северной Америки.

Яйца кайр помогли ученым разрешить диспут лилипутов из Гулливера
© Фото : L. Brian Stauffer
Биологи выяснили, почему у яиц есть тупой и острый конец

К примеру, яйца дейнонихов, хищных двуногих динозавров средних размеров с необычным оперением и очень большими когтями, были окрашены в зеленый цвет, а их сородичи из числа троодонов и микротроодонов имели как зеленые, так и коричневые яйца.

Интереснее всего выглядят яйца овираптора Heyuannia huangi, мелких динозавров, внешне похожих на бескрылых попугаев-"переростков". Они, как показал анализ содержимого скорлупы в разных ее регионах, были украшены множеством коричневых пятнышек с одной стороны, и были почти лишены окраски с другой.

Протоптица конфуциорнис. Слева – самка, справа – самец. Иллюстрация авторов статьи
© Stephanie Abramowicz
Первые птицы не умели высиживать яйца, заявляют ученые

Подобная раскраска яиц, как считают ученые, подтверждает популярную сегодня теорию о том, что они появились уже среди общих предков птиц и многих хищных динозавров в тот момент, когда они начали высиживать яйца и заботиться о потомстве. В пользу этого говорит то, что пигменты отсутствуют в скорлупе всех ящеров, закапывавших свои кладки, и были найдены в яйцах "гнездящихся" видов.

Как надеются ученые, дальнейшее изучение цвета яиц динозавров поможет нам понять, в каких условиях они жили, как они воспитывали потомство и понять, почему многие современные птицы и некоторые их древние родичи, в том числе троодоны, потеряли эту способность.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена