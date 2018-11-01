У динозавров были цветные яйца, выяснили палеонтологи

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Традиции откладывать разноцветные и пестрые яйца появилась не после появления первых "настоящих" предков птиц, а еще среди пернатых динозавров, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Nature.
Пернатое чудо
До недавнего времени ученым были известны лишь единичные примеры окаменелых яиц динозавров и фрагменты их скорлупок. В последние 20 лет картина кардинально поменялась — палеонтологи нашли сразу несколько "кладбищ яиц" на севере Китая и в монгольской части пустыни Гоби, и десятки яиц крупнейших динозавров Земли в Аргентине.
Благодаря им мы знаем, что некоторые динозавры были теплокровными существами, высиживающими яйца примерно так же, как это делают современные птицы.
Подобные открытия, как отмечает Виманн, заставляли палеонтологов считать, что и первые птицы, более "продвинутые" родичи пернатых динозавров, умели заботиться о потомстве и высиживали свои яйца, а не оставляли их на волю судьбы, как это делали зауроподы, четвероногие гиганты юрского периода, и многие крупные хищные ящеры мезозоя.
Эти же открытия возобновили "вечный" спор о том, когда и почему птицы начали откладывать цветные яйца. Большинство ученых сегодня предполагает, что яйца пернатых динозавров и первых примитивных птиц были лишены подобных защитных приспособлений. По их мнению, они появились уже после завершения мезозойской эры, когда птицы начали заполнять пустующие экологические ниши, а млекопитающие – "профессионально" охотиться на их яйца.
Виманн и ее коллеги проверили, так ли это на самом деле, проанализировав химический состав 18 окаменевших фрагментов скорлупы и нескольких полноценных яиц динозавров, найденных в Монголии и в США в последние годы. В их число, как отмечают ученые входили не только яйца предполагаемых предков птиц и их родичей из числа дромеозавров и троодонов, но и прочих хищных и травоядных динозавров, предположительно не имевших оперения.
Ученых интересовало то, сохранились ли в этих отпечатках следы двух пигментов, отвечающих за окраску яиц – биливердина и протопорфирина IX. Первый естественный краситель отвечает за ярко-зеленый и синий цвет яиц дроздов и многих других лесных птиц, а второй – за коричневую окраску кладок куликов, чаек и многих воробьиных пернатых. Их комбинация позволяет окрасить яйца фактически в любой цвет и узор.
В мире динозавров
Как оказалось, молекулы этих органических соединений отсутствовали в яйцах древних крокодилов и у многих травоядных и хищных динозавров – утконосых майязавров, четвероногих гигантов сальтозавров и титанозавров, а также некоторых хищных ящеров.
С другой стороны, один или оба этих пигмента присутствовали в скорлупе яиц всех предполагаемых родичей птиц, входящих в подотряд Eumaniraptora, за исключением троодонов, живших на территории будущей Северной Америки.
К примеру, яйца дейнонихов, хищных двуногих динозавров средних размеров с необычным оперением и очень большими когтями, были окрашены в зеленый цвет, а их сородичи из числа троодонов и микротроодонов имели как зеленые, так и коричневые яйца.
Интереснее всего выглядят яйца овираптора Heyuannia huangi, мелких динозавров, внешне похожих на бескрылых попугаев-"переростков". Они, как показал анализ содержимого скорлупы в разных ее регионах, были украшены множеством коричневых пятнышек с одной стороны, и были почти лишены окраски с другой.
Подобная раскраска яиц, как считают ученые, подтверждает популярную сегодня теорию о том, что они появились уже среди общих предков птиц и многих хищных динозавров в тот момент, когда они начали высиживать яйца и заботиться о потомстве. В пользу этого говорит то, что пигменты отсутствуют в скорлупе всех ящеров, закапывавших свои кладки, и были найдены в яйцах "гнездящихся" видов.
Как надеются ученые, дальнейшее изучение цвета яиц динозавров поможет нам понять, в каких условиях они жили, как они воспитывали потомство и понять, почему многие современные птицы и некоторые их древние родичи, в том числе троодоны, потеряли эту способность.