Подведение итогов расследования аварии ракеты "Союз". Прямая трансляция

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Государственная комиссия подводит итоги расследования неудачного запуска ракеты-носителя "Союз".

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.