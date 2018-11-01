Сибирские кардиохирурги внедрили новейший метод лечения порока сердца

Хирург во время операции на сердце в операционной открытой хирургии в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске. Архивное фото

Хирург во время операции на сердце в операционной открытой хирургии в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е. Н. Мешалкина в Новосибирске. Архивное фото

НОВОСИБИРСК, 1 ноя — РИА Новости. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени Е.Н. Мешалкина в Новосибирске впервые в России выполнили полностью эндоскопическую операцию пациенту с патологией митрального клапана сердца, сообщает учреждение в четверг.

В центре пояснили, что 24-летний пациент страдал выраженной недостаточностью митрального клапана — патологией, характеризующейся возвратом части крови из левого желудочка в предсердие во время сокращения желудочков сердца по причине неполного смыкания створок клапана.

"Врачи кардиохирургического отделения приобретенных пороков сердца выполнили пациенту клапаносохраняющую операцию с минимальной хирургической травмой: доступ к сердцу осуществили без рассечения грудины — через небольшие проколы. На протяжении всей операции хирург наблюдал за своими действиями на мониторе", — говорится в сообщении.

В медцентре отметили, что инновационная технология 3D-визуализации обеспечила естественное зрительное восприятие пространства операционного поля и позволяла специалисту выполнять работы с высокой точностью и концентрацией внимания. Мужчине успешно реконструировали митральный клапан.

"Основным преимуществом операций с использованием эндоскопической техники в кардиохирургии является уменьшение кровопотери, риска септических осложнений со стороны послеоперационной раны и интенсивности болевого синдрома во время нахождения пациента в стационаре. Сохранение целостности каркаса грудной клетки способствует быстрой реабилитации: пациенты могут вернуться к физической активности через три недели", — отметили в учреждении.

Пациента выписали из стационара на седьмые сутки после операции. Благодаря максимальной минимизации хирургического вмешательства мужчина быстро восстановился. Ранее методику полностью эндоскопической реконструкции митрального клапана применяли только в пяти кардиохирургических центрах, три из которых находятся в Германии, а еще два — в Австрии и Бельгии.