Ученые назвали пользу от удаления аппендикса

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. У людей, которым удалили аппендикс, снижается риск развития болезни Паркинсона, выяснили шведские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

В научной работе специалисты проанализировали данные почти 1,7 миллиона шведских подданных в национальном реестре за последние 50 с лишним лет. Среди них у каждого 1,17 человека из 1000 диагностировали аппендицит с последующим удалением слепой кишки. При этом ученые заметили, что у перенесших операцию по вырезанию аппендикса случаи заболевания болезнью Паркинсона были на 19,3 процента реже.

Кроме того, в параллельном исследовании специалисты изучили информацию о 849 пациентах, страдающих болезнью Паркинсона, и выяснили, что недуг у них в среднем возникал на 3,6 года позже, чем у всего населения в среднем.

По версии исследователей, такая закономерность объясняется наличием в слепой кишке белка альфа-синуклеина, который играет ключевую роль в развитии неврологического заболевания. Белок теоретически может попасть в пищеварительную систему и впоследствии в мозг, оказав на его клетки разрушительное воздействие.

Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание. В настоящий момент оно считается неизлечимым.