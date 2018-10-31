В Сирии мужчина нашел у себя в саду мозаику возрастом более 1,5 тысячи лет

ДАМАСК, 31 окт — РИА Новости. Житель деревни в сирийской провинции Хама обнаружил у себя в саду фрагменты мозаики пятого века нашей эры, исторический объект теперь услаждает взоры посетителей музея Хамы, сообщает агентство SANA.
Фарзат сообщил, что по оценкам специалистов мозаика относится к византийскому периоду, конкретно — к 412 году. Мозаика размерами 5 на 30 метров украшена различными геометрическими узорами и надписями на латыни. По словам Фарзата, мозаику извлекли с участка, где когда-то располагался храм.
Специалисты перевезли мозаику в музей Хамы, где она будет выставлена в одном из залов.