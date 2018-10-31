В Сирии мужчина нашел у себя в саду мозаику возрастом более 1,5 тысячи лет

ДАМАСК, 31 окт — РИА Новости. Житель деревни в сирийской провинции Хама обнаружил у себя в саду фрагменты мозаики пятого века нашей эры, исторический объект теперь услаждает взоры посетителей музея Хамы, сообщает агентство SANA.

Директор Департамента исторического наследия Хамы Абдулкадир Фарзат рассказал агентству, что житель деревни Хараиб на западе провинции обнаружил у себя в саду фрагменты мозаики и оповестил об этом департамент.

Фарзат сообщил, что по оценкам специалистов мозаика относится к византийскому периоду, конкретно — к 412 году. Мозаика размерами 5 на 30 метров украшена различными геометрическими узорами и надписями на латыни. По словам Фарзата, мозаику извлекли с участка, где когда-то располагался храм.

Специалисты перевезли мозаику в музей Хамы, где она будет выставлена в одном из залов.