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РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, как выглядела грудь у неандертальцев

(обновлено: 17:17 31.10.2018)
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© AFP 2018 / Pierre AndrieuСкульптура неандертальцаСкульптура неандертальца
© AFP 2018 / Pierre Andrieu
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Неандертальцы оказались не коренастыми и сгорбленными "мачо" с накачанной грудью, а обладателями хорошей осанки и очень больших легких, что противоречит классическим представлениям о "пещерных людях". К такому выводу пришли ученые, восстановившие их грудную клетку и описавшие ее в журнале Nature Communications.

Реконструкция первобытных мужчины и женины в музее неандертальцев в Меттмане
© AP Photo / Martin Meissner
Ученые раскрыли уникальные особенности мозга неандертальцев
"Форма груди крайне важна для понимания того, как перемещались неандертальцы, так как она непосредственно влияет на то, как хорошо работали их легкие и как они поддерживали свое тело в равновесии. Неандертальцы очень похожи на нас в культурном плане, но их облик был заметно другим. Поэтому понимание природы этих различий крайне важно для нас", — заявила Патрисия Крамер (Patricia Kramer) из университета Вашингтона в Сиэтле (США).

Выйти из пещеры

Достаточно долгое время антропологи и палеонтологи считали, что неандертальцы, европейские "кузены" наших предков, заметно уступали им в культурном развитии, не обладая даром речи, культурой, религией и даже умением разжигать огонь. За последние пять лет все эти, как оказалось, мифы были успешно разбиты новыми находками в Хорватии, Израиле и Испании.

К примеру, недавно ученые обнаружили ожерелья, изготовленные неандертальцами, а также различные образцы неандертальской наскальной живописи, а также выяснили, что эти древние люди коллекционировали камни, умели варить различные отвары для лечения болезней и рисовать абстрактные татуировки, пользоваться "химией" для разжигания костров и имели достаточно сложные погребальные обряды.

Коллаж современный человек (слева) и неандерталец (справа)
© Фото : Michael Smeltzer, Vanderbilt University
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Все это, а также новые данные по устройству носа, речевого аппарата и других важных частей тела неандертальцев в очередной раз заставило ученых задуматься, чем отличались древние "аборигены" Европы от "мигрантов"-кроманьонцев и почему они вымерли. 

Крамер и ее коллеги развеяли еще один устоявшийся миф об облике древних людей, анализируя останки "Моисея", неандертальца, найденного в пещере Кебара в Израиле в далеком 1983 году. Благодаря уникальным условиям захоронения, об обстоятельствах которого до сих пор спорят антропологи, его скелет дошел до нас почти в неповрежденном виде. Его открытие и анализ породили массу споров вокруг анатомии Homo neanderthalensis.

Дело в том, что этот скелет обладает необычайно "узкой" грудной клеткой, непохожей на широкую грудь его европейских "кузенов", в целом напоминавших чемпионов в вольной борьбе или других мужских видах спорта. 

Рисунки неандертальцев из пещеры Ла-Пасьега в Испании
© Фото : P. Saura
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Многие антропологи посчитали эту находку свидетельством того, что останки абсолютно всех неандертальцев были просто деформированы и частично расплющены при захоронении, что мешает восстановлению их облика. Другие исследователи предположили, что северные и южные Homo neanderthalensis могли просто выглядеть по-разному из-за того, что первые жили в крайне суровых климатических условиях.

Грудь колесом

Американские антропологи попытались разрешить часть этих споров, создав виртуальную копию скелета "Моисея" и использовав ее для восстановления того, как выглядели его легкие, грудь, а также все тело в целом.

Просканировав каждую кость при помощи трехмерного сканера, ученые сопоставили изображение с тем, как выглядят аналогичные части тела современных людей, включая окружающие мягкие ткани. Эти данные Крамер и ее команда использовали для того, чтобы соединить их друг с другом, а затем "нарастить мясо" на виртуальный скелет "Моисея" и получить более-менее правдоподобный портрет этого неандертальца.

© Фото : Kiyomi Taguchi, University of WashingtonПатрисия Крамер и ее коллекция копий черепов неандертальцев
© Фото : Kiyomi Taguchi, University of Washington
Патрисия Крамер и ее коллекция копий черепов неандертальцев

Эта реконструкция показала, что неандертальцы действительно имели облик, отличный от современных людей, но не так, как считали раньше ученые. В частности, их позвоночник был не выгнут, а "вдавлен" в сторону грудной клетки, что должно было придавать древним людям особенно хорошую осанку и стабильность при ходьбе и беге. 

Вдобавок сама грудная клетка была более узкой и сжатой, чем у современных людей, и при этом совсем не похожей на плоскую и равномерно широкую "грудь борца". Она была сжата сверху и расширена снизу, что совершенно нехарактерно для человека и указывает на относительно большой объем легких и необычную манеру дыхания.

Модель неандертальца
© Фото : Trustees of the Natural History Museum, London 2014
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"Широкая нижняя часть груди неандертальцев, а также горизонтальное расположение их ребер говорит о том, что они дышали, используя только лишь диафрагму, — их грудная клетка, в отличие от современных людей, не сжималась и не расширялась при выдохах и вдохах. Как они пользовались своими огромными легкими, пока не понятно", — добавила Элла Бин (Ella Been) из университета Тель-Авива (Израиль).

Как заключает Крамер, природу и роль этих различий между современными людьми и неандертальцами в эволюции нашего рода и вида еще только предстоит раскрыть.

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РИА Наука
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I`m Comanche
лайк за заглавную фотку - прекрасно подошло к заголовку :)
16:15
31.10.2018
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