МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказалось видео устроенного главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным разноса подчиненным.

Как рассказал один из участников совещания, где это происходило, встреча была "на прошлой неделе, по "Союзам". Какие-либо другие подробности он не раскрыл.

На записи Рогозин говорит: "Я вас буквально заставил подписать контракт в начале июля этого года. Сколько месяцев после этого прошло? Вы все оглядываетесь друг на друга — какие-то сменки-пересменки и так далее".

"Слушайте, мужики, так нельзя работать — три месяца ушло на перемигивание. Товарищи, я вам запрещаю заниматься перепиской — будете работать в режиме драфтинга, значит, должны будут приезжать на совещание исключительно уполномоченные представители генерального директора, либо генеральный директор, раз. Во-вторых, с уже проработанной позицией, два. В-третьих, с правом и ответственностью внести изменения уже в ходе совещания", — обращается глава Роскосмоса к подчиненным.

"Вы уже и так профукали время, вы что? Никаких денег, переносить на следующий год не будем. Если узнаю, что кто-то там накосячил, то лишу всех премий со всеми вытекающими", — говорит Рогозин.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.