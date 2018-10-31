Ученые назвали главную причину высокой продолжительности жизни

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Ученые из американского Университета Вандербильта пришли к выводу, что средняя продолжительность жизни животных и людей зависит от количества нейронов в головном мозге.

Бразильский невролог Сюзана Херкулано-Хузель изучила сведения о продолжительности жизни более 700 видов теплокровных животных с помощью базы данных AnAge . Затем она проанализировала количество корковых нейронов у различных представителей фауны, после чего сравнила эти коэффициенты.

Примерно в 75 процентах случаев удалось спрогнозировать верную продолжительность жизни. Например, птицы живут приблизительно в десять раз дольше, чем млекопитающие с такими же показателями массы тела, но меньшим количеством нейронов мозга. Раньше ученые обращали больше внимания на вес и метаболизм, однако сбывалось менее 30 процентов прогнозов.

Как уточнила Херкулано-Хузель, людей рассматривали отдельно, отмечая длительный период детства и постменопаузы. Нынешнее исследование показало, что люди живут в среднем столько же, сколько животные, имеющие аналогичное количество корковых нейронов.