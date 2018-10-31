Ученые получили таинственные радиосигналы из космоса

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Австралийские ученые из Университета Кертин смогли узнать новые подробности об одном из самых удивительных явлений в астрофизике — быстрых радиовсплесках, пролив свет на понимание его природы. Статья опубликована в Astrophysical Journal Letters.

Так, радиоинтерферометр Australian SKA Pathfinder (ASKAP) зарегистрировал несколько быстрых радиовсплесков, в то время как телескоп Murchison Widefield Array (MWA), который сканирует небо на более низких частотах, не смог их обнаружить.

При этом оба прибора одновременно были направлены в одну и ту же область неба.

"Тот факт, что ASKAP зафиксировал эти чрезвычайно яркие всплески, а MWA — нет, говорит нам о том, что объяснение может быть действительно неожиданным. Либо источники этого явления не излучают энергию на низких частотах, либо сигналы блокируются по пути на Землю", — заявил ведущий автор исследования доктор Соколовски.

Проблема природы быстрых радиовсплесков волнует астрономов с 2007 года, когда этот феномен был обнаружен впервые, отмечают ученые.

"Узнать происхождение этих невероятных всплесков радиоизлучений из-за пределов нашей галактики очень важно", — сказал доктор Маккварт.

Результаты, полученные при помощи двух телескопов, будут способствовать дальнейшему развитию и других областей астрономии.

Быстрые радиовсплески — это единичные радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд, выделяющие огромное количество энергии. Светимость всплеска в миллиард раз превышает энергию, излучаемую Солнцем. Происхождение этого феномена до сих пор неизвестно.