Путин подписал закон, упрощающий закупки научных госорганизаций

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий закупки государственных и муниципальных научных организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон подписан 30 октября. Он дает государственным и муниципальным научным организациям возможность закупать товары (работы, услуги) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Такие закупки могут осуществляться на сумму, не превышающую 400 тысяч рублей, а их годовой объем не должен превышать 50% совокупного годового объема закупок этих организаций и не может составлять более 20 миллионов рублей.

Ранее такая возможность была предоставлена государственным и муниципальным образовательным организациям. Как поясняло правительство РФ, закон направлен на выработку единых подходов в сфере закупок научных и образовательных организаций.

Научными организациями признаются юрлица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и общественное объединение научных работников, осуществляющие научную или научно-техническую деятельность в качестве основной. При этом научная организация вправе осуществлять образовательную деятельность по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, дополнительным профессиональным программам и программам профессионального обучения.