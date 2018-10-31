Футуристический проект планирует рождение первого "внеземлянина"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Исследователи из компании SpaceLife Origin ведут поиски женщин-добровольцев, которые согласятся на роды в космосе, сообщает портал Globe Newswire.

Эксперимент планируется провести в 2024 году. Во время 24-36 часовой миссии женщина родит в 400 километрах над Землей в сопровождении обученных медиков. Поиск добровольцев начнется в 2022 году.

Однако перед этим в 2021 году будет запущен космический инкубатор для эмбрионов, в который поместят человеческую сперму и яйцеклетки. Как только инкубатор окажется в космосе, яйцеклетки будут оплодотворены и запустится процесс развития эмбриона. Спустя четыре дня аппарат вернется на Землю, где оплодотворенные яйцеклетки искусственно введут в полость матки, а затем последуют роды в назначенный срок.

Как рассказали в компании, проект будет весьма затратным, одно лишь зачатие эмбриона в космосе обойдется в пять миллионов долларов.

"Если человечество хочет стать многопланетным видом, необходимо понять, как размножаться в космосе", — заявил основатель SpaceLife Origin Кис Малдер.