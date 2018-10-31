WWF: численность популяций диких животных сократилась на 60% за 40 лет

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Численность популяций диких животных на Земле за 40 лет сократилась на 60 процентов. Об этом говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) "Живая планета — 2018".

Эксперты фонда составили так называемый индекс живой планеты LPI (Living Planet Index), для которого было проведено исследование 16,7 тысяч популяций четырех тысяч видов диких животных. Результаты исследования показали, что с 1970 по 2014 годы численность популяций сократилась на 60 процентов.

Исследователи особенно выделили рекордные показатели тропических лесов, где количество позвоночных млекопитающих сократилось на 89 процентов. В частности, в бассейне реки Амазонки из-за вырубки лесов вымерло 20 процентов флоры и фауны. Кроме того, за последние 30 лет планета потеряла около половины своих популяций мелководных кораллов, говорится в докладе.

По мнению ученых, основной причиной таких показателей является разрушительная для природы деятельность человека. В частности, огромный ущерб наносит деградация земель, которая ведет к разрушению мест обитания животных. Кроме того, серьезную угрозу для дикой природы несет также чрезмерный рыбный промысел и охота на животных.

"Наука подтверждает, что мы привели леса, океаны и реки в плачевное состояние. Увеличивается темп и масштаб сокращения популяций и диких мест обитания, что свидетельствует о нашем колоссальном воздействии и давлении на планету, подрывающем источник всей нашей жизни — природу и биоразнообразие", — заявил Марко Ламбертини, генеральный директор WWF International.

Ежегодный всемирный объем природных ресурсов, потребляемых человеком, равен примерно 125 триллионам долларов США. Нынешняя деятельность человека подрывает способность природы обеспечивать жизнь людей на Земле, подчеркивается в докладе.

По мнению специалистов WWF, остановить эту разрушительную тенденцию сможет лишь глобальное соглашение по охране дикой природы. Вопрос о создании подобного договора в WWF планируют поднять на конференции 14-й Конференции участников Конвенции по сохранению биологического разнообразия (CBD), которая пройдет в ноябре этого года в Египте.