WWF: численность популяций диких животных сократилась на 60% за 40 лет

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Численность популяций диких животных на Земле за 40 лет сократилась на 60 процентов. Об этом говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) "Живая планета — 2018".
Исследователи особенно выделили рекордные показатели тропических лесов, где количество позвоночных млекопитающих сократилось на 89 процентов. В частности, в бассейне реки Амазонки из-за вырубки лесов вымерло 20 процентов флоры и фауны. Кроме того, за последние 30 лет планета потеряла около половины своих популяций мелководных кораллов, говорится в докладе.
По мнению ученых, основной причиной таких показателей является разрушительная для природы деятельность человека. В частности, огромный ущерб наносит деградация земель, которая ведет к разрушению мест обитания животных. Кроме того, серьезную угрозу для дикой природы несет также чрезмерный рыбный промысел и охота на животных.
Ежегодный всемирный объем природных ресурсов, потребляемых человеком, равен примерно 125 триллионам долларов США. Нынешняя деятельность человека подрывает способность природы обеспечивать жизнь людей на Земле, подчеркивается в докладе.
По мнению специалистов WWF, остановить эту разрушительную тенденцию сможет лишь глобальное соглашение по охране дикой природы. Вопрос о создании подобного договора в WWF планируют поднять на конференции 14-й Конференции участников Конвенции по сохранению биологического разнообразия (CBD), которая пройдет в ноябре этого года в Египте.