Ученые назвали главную опасность Хэллоуина для детей

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Американские медики признали Хэллоуин самым опасным днем в жизни ребенка. Его опасность связана не с кариесом или холодом, а с тем, что в эту ночь их чаще всего сбивают машины, говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Pediatrics.

"Уже больше века дети бегают по соседним дворам и домам и собирают конфеты, а хэллоуинские вечеринки давно стали популярными среди студентов и взрослых. Мы заинтересовались тем, как сильно темные костюмы, общее возбуждение и алкоголь будут влиять на безопасность улиц. Мы показали, что все это меняет их далеко не в лучшую сторону", — заявил Джон Стейплс (John Staples) из университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада).

Хэллоуин достаточно давно стал главным неофициальным "осенним" праздником в большинстве западных стран мира. Несмотря на глубокие исторические корни, традиция одеваться в костюмы, пугать других людей, а также создавать украшения из тыкв и прочая "атрибутика" этого развлечения появились относительно недавно, в начале 20 века.

Подобные развлечения сегодня устраивают большинство людей, однако есть небольшая группа экстремистов, в том числе религиозные фундаменталисты и сторонники теорий социальной справедливости, которые постоянно пытаются запретить Хэллоуин, ссылаясь на его "сатанинскую" сущность или неправомерную "культурную экспроприацию".

Стейплс и его коллеги попытались найти реальные минусы у этого праздника, обратив внимание на то, что "день всех святых" празднуют не только дети, но и взрослые, многие из которых любят отметить это событие обильными возлияниями спиртного.

Их последствия ученые оценили, проанализировав статистику, которую собирали дорожные службы США в промежутке между 1975 и 2016 годами. Ученых интересовало то, как сильно меняется общая статистика по частоте ДТП и связанных с ними смертей во время этого праздника, и то, как часто в них попадают дети.

Как показали их расчеты, в Хэллоуин действительно погибает значительно больше людей, чем в соседние будние дни – в среднем, число жертв ДТП выросло на 43% в пиковые вечерние и ночные часы.

Это повышение, как показал дальнейший анализ, было распределено крайне неравномерно по разным возрастным группам. К примеру, праздник практически не влиял на вероятность гибели взрослых – в большинстве случаев она оставалась такой же или даже уменьшалась.

При этом ситуация была кардинально иной среди детсадовцев и первоклассников. В вечерние часы Хэллоуина они попадали под колеса машин примерно в 5-10 раз чаще, чем в другие дни. Схожие, хотя и менее масштабные картины наблюдались среди посетителей начальной школы и подростков возрасте от 9 до 12 и от 13 до 17 лет.

Все это, как подчеркивают ученые, не говорит о том, что Хэллоуин нужно запретить или как-то ограничить. Большинство этих проблем можно решить, запретив дорожное движение в местах скопления детей в вечерние часы или же ограничив скорость движения в это время.