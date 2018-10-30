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Археологи нашли в Нижнем Новгороде усадьбу домонгольских времен

(обновлено: 15:42 30.10.2018)
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© Фото : ИА РАНФрагмент средневековой застройки XIII – начала XV веков, обнаруженной под кладбищем XVI-XVII вековФрагмент средневековой застройки XIII – начала XV веков, обнаруженной под кладбищем XVI-XVII веков
© Фото : ИА РАН
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские археологи нашли в Нижнем Новгороде следы древнерусской усадьбы, построенной на месте современного Нижегородского кремля еще до установления монголо-татарского ига. Об этом сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

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© Фото : институт археологии РАН
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"Вероятно, здесь был один из тех участков, которые начали осваиваться сразу после основания города. Его затапливало, найденные нами дворы периодически перекрывало наносами, но люди отсюда не уходили. Мы впервые можем отчетливо наблюдать различия в бытовом инвентаре разных этапов почти двухсотлетней средневековой истории Нижнего Новгорода", — рассказывает  Николай Грибов, руководитель раскопок и сотрудник ИА РАН.

Эхо эпохи раздора

Нижний Новгород, один из "окраинных" городов Владимиро-Суздальской Руси, был основан в 1221 году знаменитым князем Юрием Всеволодовичем, погибшем в 1238 году в одном из крупнейших сражений с войсками Батыя во время нашествия монголо-татар.

Помимо мученической смерти, князь Юрий долгое время пользовался дурной славой как один из "авторов" первой полноценной "гражданской войны" в истории северной Руси, главными действующими лицами которой выступали его братья.

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CC BY 2.0 / Институт археологии РАН / арфа
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Нижний Новгород был своеобразным "продуктом" одного из многочисленных военных походов, которые вел владимирский князь — он был основан в 1221 году после успешного набега на Волжскую Булгарию на том месте, где уже неоднократно собирались войска из муромских и суздальских земель.

Первой была построена крепость на Часовой горе, вокруг которой затем начал "расти" весь остальной город, в том числе монастыри и храмы, многие из которых были впоследствии перестроены или уничтожены.

© Фото : ИА РАНРасчистка погребений некрополя нижегородского Симеоновского монастыря XVI-XVII веков
© Фото : ИА РАН
Расчистка погребений некрополя нижегородского Симеоновского монастыря XVI-XVII веков

Год назад религиозные и общественные организации Нижнего Новгорода решили восстановить разрушенные храмы Нижегородского кремля. Предполагалось, что их можно восстановить на историческом месте в той части кремлевской территории, которая не была застроена в прошлом веке и где раньше находились некоторые из памятников церковного зодчества. 

В этот летний сезон археологи начали вести охранные раскопки в зоне предполагаемого строительства церкви Симеона Столпника, пытаясь понять, где она точно находилась и как была построена. 

Грязевая ловушка истории

Им удалось найти не только фундамент церкви, но и многочисленные культурные слои, самый ранний из которых относится ко времени основания Нижнего Новгорода. Эти слои, как отмечают ученые, были четко разделены относительно толстыми пластами грунта, сошедшими со склонов Часовой горы во время различных природных происшествий.

Директор Института археологии РАН, академик, доктор исторических наук Николай Макаров
© Фото : Анастасия Федорина
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Самые интересные и ценные артефакты были найдены в нижней пачке напластований, старший из которых относится к середине XIV — началу XV века, а самый древний датируется XIII веком. Эти слои, как отмечают ученые, были защищены от повреждений и разграбления подобными "грязевыми лавинами", что также упростило их датировку и определение культурной принадлежности.

В самых нижних слоях, соотносимых со временем основания Нижнего Новгорода, археологи нашли следы плетня, частокола и подпечную яму. Так же здесь обнаружены фрагменты женских стеклянных браслетов, украшенных цветной эмалью, железного шила, а также сосуды с характерным "домонгольским" стилем работы. 

Археологическая экспедиция
© Фото : пресс-служба РГО
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Судя по этим находкам, постройка и расширение усадьбы начались еще в XIII веке, во время основания города на устье Оки или вскоре после заложения первой нижегородской крепости. В те времена где-то поблизости от раскопанного участка, вероятно, располагалась косторезная мастерская: с нижними средневековыми прослойками связаны многочисленные обрезки рогов лося со следами обработки.

Помимо этого, средневековые прослойки сохранили следы многочисленных перестроек, указывавших на то, что жители этой части Нижнего Новгорода были особенно упорными "консерваторами", не покинувшими усадьбу даже после множества грязевых селей, потопов и прочих неурядиц.

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