Ученые развеяли миф о аномально долгой жизни богатых людей

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Необычно долгая жизнь богатых людей оказалась фикцией – они живут примерно столько же, как и бедняки. К такому выводы пришли датские экономисты, опубликовавшие новую версию статистики по смертности толстосумов и нищих в журнале PNAS.

Бремя бедняка

"Мы выяснили, что влияние уровня дохода на продолжительность жизни сильно завышается, если не учитывать то, что не все богатые люди остаются такими до конца жизни, и не все бедняки обречены на нищету. Это важно не только для понимания того, как неравенство влияет на долголетие людей, но и обеспечения всеобщего здравоохранения", — заявил Туструп Крайнер (Thustrup Kreiner) из Копенгагенского университета (Дания).

За годы ученые раскрыли множество примеров того, как социальное положение животного в стае влияет на работу его организма, продолжительность жизни и ряд других вещей. К примеру, в 2011 году биологи обнаружили, что статус альфа-самца очень дорого дается бабуинам, тогда как у макак, наоборот, он был связан с более долгой жизнью.

Два года назад экономисты из Гарварда и Стэнфорда провели первое подобное исследование среди людей. Они пришли к выводу, что наиболее богатые и успешные граждане США в среднем живут на 6,5 лет дольше, чем самые бедные американцы, причем уровень различий между ними растет вместе с разницей в уровне доходов.

Эти выводы были восприняты научным сообществом как нечто очевидное. Дело в том, что социологи и медики достаточно давно предполагали, что богачи живут в среднем дольше, чем бедняки, и эти результаты подтвердили их подозрения. Эти различия традиционно связываются с более качественным медицинским обслуживанием, меньшим распространением вредных привычек и некачественной пищи среди обеспеченных слоев населения.

Крайнер и его коллеги усомнились в подобных умозаключениях после того, как они обратили внимание на одну простую вещь – социальный и экономический статус человека, в отличие от большинства животных, может кардинальным образом меняться в разные годы его жизни.

Правда и статистика

Для проверки этой теории ученые воспользовались статистикой, которую социальные службы Дании собирали с 1980 по 2013 год, в том числе и данные по продолжительности жизни, болезням и уровню доходов у нескольких миллионов датчан, умерших за это время.

Взяв за отправную точку возраст в 40 лет, ученые проследили за тем, как часто менялся экономический и социальный статус жителей Дании и как эти сдвиги могли влиять на вероятность их преждевременной кончины.

Оказалось, что подобные изменения коснулись примерно половины бедняков и богачей, внезапно улучшивших свое материальное положение или лишившихся всех сбережений и работы в предпенсионном возрасте. Когда ученые учли эти сдвиги, картина резко изменилась.

В целом, разрыв между богачами и бедняками сократился примерно вдвое – в среднем, сорокалетние обеспеченные люди живут на три года больше, чем их самые бедные сверстники. При этом, как подчеркивают ученые, разница постепенно исчезает по мере приближения к пенсии, и в 60 и 70 лет она фактически отсутствует, что особенно проявляется среди женщин.

Подобные выводы, как отмечают ученые, говорят о том, что роль социальных факторов в определении долголетия может значительно завышаться сегодня. С другой стороны, наличие небольших, но различий в продолжительности жизни датских бедняков и богачей может указывать на то, что последние получают больше плюсов от бесплатной системы здравоохранения, чем первые, что необходимо учитывать при социальном планировании.



