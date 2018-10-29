Евросоюз запустил программу по созданию квантового компьютера

БРЮССЕЛЬ, 29 окт – РИА Новости. ЕС запустил программу объемом 1 миллиард евро по развитию квантовых технологий, ставит целью вывести Европу в ближайшие годы в мировые лидеры в этой сфере, сообщила в понедельник Еврокомиссия.

Инициатива была запущена на мероприятии в Вене, организованном австрийским председательством в Совете ЕС. "Программа профинансирует более 5 тысяч ведущих европейских исследователей квантовых технологий в течение следующих десяти лет и стремится вывести Европу в авангард второй квантовой революции", — говорится в сообщении ЕК.

Долгосрочной задачей обозначено формирование в Европе так называемой квантовой сети, в которой между собой будут связаны основанные на этой технологии компьютеры и коммуникационные сети.

Первоначально планируется профинансировать 20 проектов на общую сумму 132 миллиона евро в рамках программы "Горизонт 2020", а с 2021 года ожидается финансирование еще 130 проектов. Общий бюджет может достигнуть 1 миллиарда евро.

"Инициатива "Флагман квантовых технологий" станет краеугольным камнем стратегии Европы по лидерству в развитии квантовых технологий в будущем. Квантовые компьютеры могут значительно увеличить скорость вычислений, и Европе необходимо объединить свои усилия в продолжающейся гонке за первыми функциональными квантовыми компьютерами", — заявила еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и общества Мария Габриэль.

Ранее заместитель генерального директора — руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Сергей Гарбук сообщил, что российские учёные приступили к работам по созданию квантового компьютера.

Научно-технический совет ФПИ ранее одобрил проект по созданию в России квантового компьютера в 2018–2021 годах. Как заявлял Гарбук РИА Новости, многокубитный квантовый компьютер может быть создан в России осенью 2021 года.