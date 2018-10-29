Евросоюз запустил программу по созданию квантового компьютера

БРЮССЕЛЬ, 29 окт – РИА Новости. ЕС запустил программу объемом 1 миллиард евро по развитию квантовых технологий, ставит целью вывести Европу в ближайшие годы в мировые лидеры в этой сфере, сообщила в понедельник Еврокомиссия.
Долгосрочной задачей обозначено формирование в Европе так называемой квантовой сети, в которой между собой будут связаны основанные на этой технологии компьютеры и коммуникационные сети.
"Инициатива "Флагман квантовых технологий" станет краеугольным камнем стратегии Европы по лидерству в развитии квантовых технологий в будущем. Квантовые компьютеры могут значительно увеличить скорость вычислений, и Европе необходимо объединить свои усилия в продолжающейся гонке за первыми функциональными квантовыми компьютерами", — заявила еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и общества Мария Габриэль.
Научно-технический совет ФПИ ранее одобрил проект по созданию в России квантового компьютера в 2018–2021 годах. Как заявлял Гарбук РИА Новости, многокубитный квантовый компьютер может быть создан в России осенью 2021 года.