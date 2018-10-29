Зонд "Акацуки" получил красивые "цветные" фотографии Венеры

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Японское космическое агентство раскрыло новую порцию научных данных, полученных зондом "Акацуки" в прошлом году, в том числе большое количество очень качественных и красивых фотографий Венеры. Об этом пишет Дамия Буик, астроном и известный популяризатор космоса.

"Недавно JAXA опубликовала данные, собранные "Акацуки" за прошлый год работы. Я взяла снимки, полученные ультрафиолетовой камерой зонда в двух разных диапазонах волн, объединила и окрасила их. Получились своеобразные "цветные" фотографии Венеры, на которых можно увидеть тонкие детали в устройстве ее атмосферы", — пояснила Буик.

Зонд "Акацуки", запущенный в мае 2010 года, должен был начать изучать тайны атмосферы Венеры в декабре 2010 года, однако он пролетел мимо планеты из-за проблем с работой двигателей. Через пять лет, когда "Акацуки" вернулся к Венере, сделав круг вокруг Солнца, инженеры смогли затормозить зонд и вывести его на стабильную орбиту вокруг планеты, фактически воскресив миссию, уже считавшуюся потерянной.

За последующие три года японскому аппарату удалось получить массу информации по устройству атмосферы Венеры, ее климату и другим ее тайнам. К примеру, ему удалось найти намеки на то, что жизнь, если она существует на "утренней звезде", может прятаться в ее "кислотных" облаках, а также объяснить загадку непостоянной продолжительности дня на "сестре" Земли.

© Фото : JAXA/ISAS/DARTS/Damia Bouic Фотография Венеры в оптическом и ультрафиолетовом диапазоне, полученная камерами зонда "Акацуки" © Фото : JAXA/ISAS/DARTS/Damia Bouic Фотография Венеры в оптическом и ультрафиолетовом диапазоне, полученная камерами зонда "Акацуки"

Как изначально предполагали ученые, японский зонд должен был проработать на орбите Венеры около двух лет. Он уже превзошел их ожидания, а текущие запасы топлива и общее состояние космического аппарата позволяют надеяться на то, что "Акацуки" сможет прожить еще несколько лет.

Недавно "Акацуки" передал на Землю новую порцию научных данных и снимков, полученных его ультрафиолетовой камерой во время наблюдений за атмосферой Венеры.

Используя снимки, на которых можно увидеть то, как распределены углекислый газ, серная кислота и другие газы по воздуху "утренней звезды", Буик раскрасила эти фотографии, сделав вторую планету Солнечной системы менее "монохромной", чем она выглядит в реальности.