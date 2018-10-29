Контракт на проектирование "Ангары-А5В" могут заключить в 2019 году

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Центр имени Хруничева может в следующем году заключить контракт на эскизное проектирование тяжелой ракеты "Ангара-А5В" с кислородно-водородным разгонным блоком, сообщили журналистам в пресс-службе Центра.

Ранее сообщалось, что работы могут начаться после 2025 года.

"Мы готовы начать раньше. Контракт на эскизное проектирование ракеты-носителя тяжелого класса повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В" может быть заключен уже в 2019 году. В настоящее время ведем переговорный процесс с госкорпорацией "Роскосмос"", — приводит пресс-служба слова генерального конструктора КБ "Салют" (входит в состав Центра) Сергея Кузнецова.

Как сообщалось, в случае подписания контракта первый летный образец "Ангары-А5В" с кислородно-водородным разгонным блоком может быть готов к концу 2026 года, а первый испытательный запуск состояться в 2027 году.

Ранее сообщалось, что кислородно-водородный разгонный блок позволит повысить грузоподъемность "Ангары" до 37,5 тонны на низкую околоземную орбиту. "Обычная" "Ангара-А5" выводит на орбиту 22,3 тонны, сейчас ведется ее модернизация до версии "А5М", которая сможет запускать до 24,8-25 тонн.

"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние — "Ангара-А3", тяжелые — "Ангара-А5" (модификация "А5М" (модернизированная), и повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".

Сейчас идет строительство на космодроме Восточный второго стартового комплекса для пусков ракет типа "Ангара". Работы ведет ПСО "Казань" по контакту с "Роскосмосом".

Общая площадь участка стартового комплекса составляет 89 гектаров. Стартовый комплекс рассчитан на 10 пусков в год ракет "Ангара". В его состав войдут пусковой стол, командный пункт, кабель-заправочная башня, транспортно-установочный агрегат, системы пожаротушения и другие комплексы.