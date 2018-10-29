ОАЭ запустили в космос "первый арабский спутник"

ДУБАЙ, 29 окт — РИА Новости. Спутник KhalifaSat, который был успешно выведен на орбиту в понедельник после запуска с космодрома Танэгасима в Японии, является "первым арабским спутником", заявил вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

"Новый исторический день для ОАЭ — запуск KhalifaSat, первого арабского спутника, на 100% изготовленного руками эмиратцев", — написал Аль Мактум в своём микроблоге в Twitter

Запуск ракеты Н2-А со спутником KhalifaSat на борту состоялся в понедельник около 7 часов утра по московскому времени. KhalifaSat является третьим спутником, созданным Космическим центром Мухаммеда бен Рашида в сотрудничестве с южнокорейской компанией Satrec Initiative, и первым, разработка и производство которого полностью осуществлялась силами эмиратских ученых и инженеров на территории ОАЭ.

Над созданием спутника работали 70 инженеров из ОАЭ, десять из которых отправились в Японию, чтобы контролировать подготовку KhalifaSat к запуску. Это первый случай, когда ОАЭ воспользовались услугами японского аэрокосмического агентства JAXA для запуска своих спутников.

Спутник KhalifaSat имеет вес 330 килограммов и предназначен для наблюдений за земной поверхностью. Сделанные им снимки будут использоваться для мониторинга окружающей среды, борьбы со стихийными бедствиями, городского планирования и других целей.

ОАЭ вкладывают крупные средства в развитие своей космической программы, которая также включает планируемый запуск первого эмиратского космонавта на борту российского космического корабля "Союз" и запуск космического зонда к Марсу в 2020 году.