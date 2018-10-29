Телескоп "Хаббл" полностью возобновил работу, сообщили в НАСА

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" вышла из аварийного режима работы и возобновила полноценные научные наблюдения после успешной починки одного из ее резервных гироскопов, сообщает сайт космического телескопа.

"В прошлую пятницу мы начали включать инструменты и возвращаться к нормальной работе. Мы успешно провели все маневры и телескоп возобновил сбор научных данных, прекратившийся пятого октября. Мы надеемся, что "Хаббл" продолжит совершать новые открытия не только в нынешнем, но и следующем десятилетии", — заявили в НАСА.

Три недели назад в НАСА заявили, что телескоп временно перешел в безопасный режим работы из-за сбоя в работе системы его ориентации. Один из трех гироскопов, помогающих телескопу "смотреть" в одном направлении, вышел из строя.

Это не стало неожиданностью для руководства миссии и агентства, так как гироскоп давно износился и признаки неполадок в его работе наблюдались уже более года. Когда устройство вышло из строя, пилоты миссии приняли решение включить резервный гироскоп, установленный на борт "Хаббла" в 2009 году.

К сожалению, точность работы этого датчика оказалась существенно ниже, чем на то указывали его характеристики, что не позволило НАСА возобновить научную миссию "Хаббла" за короткое время. Возникла угроза того, что обсерватории придется перейти в ограниченный режим работы, для обеспечения которого необходим только один гироскоп.

Первые наблюдения за его работой показали, что не все потеряно – оказалось, что датчик просто завышает абсолютные значения, замеренные им при поворотах телескопа, но корректно указывает на относительные сдвиги.

На прошлой неделе инженерам НАСА удалось приспособиться к подобным странностям в работе гироскопа и научиться управлять им с поправкой на эти завышения, масштабы которых резко снизились после серии орбитальных маневров. Руководствуясь этими идеями, команда "Хаббла" возобновила работу телескопа в прошлую пятницу и получила первые данные в субботу.

Космический телескоп "Хаббл" относится к числу так называемых "великих обсерваторий" НАСА – дорогостоящих космических телескопов, запущенных космическим агентством США в 1990 и 2000 года для полного покрытия всего диапазона электромагнитных волн.

Замена "Хаббла", космическая обсерватория "Джеймс Уэбб", должна была быть запущена в космос еще в 2014 году, однако задержки в сборке телескопа и непредвиденные проблемы отодвинули эту дату как минимум до 2021 года.



