Не все в ракетной отрасли умеют работать в условиях рынка, заявил Рогозин

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о нежелании части сотрудников ракетно-космической отрасли создавать гражданскую продукцию в рыночных условиях.

"Да, у нас работают уникальные ученые и специалисты, наши золотые руки. Но мы не должны закрывать глаза на некоторую инертность сознания у части наших работников, на их патерналистские ожидания, неумение работать в рыночных условиях, а местами даже высокомерие и презрение к условиям рыночной конкуренции", — сказал он на конференции в Москве.

Причиной этого Рогозин назвал "традиции Минобщемаша", предшественника "Роскосмоса". Он отметил, что до недавнего времени стимулом к развитию и получению новых знаний были " войны холодные и горячие, а вовсе не требования рыночной экономики".

Рогозин отметил, что Роскосмосу следует приспособить советское наследие к современным условиям, процитировав слова Фауста Гёте: "Наследовать достоин только тот, кто может к жизни приложить наследство".