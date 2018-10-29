Не все в ракетной отрасли умеют работать в условиях рынка, заявил Рогозин

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о нежелании части сотрудников ракетно-космической отрасли создавать гражданскую продукцию в рыночных условиях.
Причиной этого Рогозин назвал "традиции Минобщемаша", предшественника "Роскосмоса". Он отметил, что до недавнего времени стимулом к развитию и получению новых знаний были " войны холодные и горячие, а вовсе не требования рыночной экономики".
Рогозин отметил, что Роскосмосу следует приспособить советское наследие к современным условиям, процитировав слова Фауста Гёте: "Наследовать достоин только тот, кто может к жизни приложить наследство".