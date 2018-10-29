Рогозин рассказал о роли комсомола в развитии космической промышленности

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин поздравил собравшихся на конференции, посвященной диверсификации ракетно-космической промышленности и продвижению продукции гражданского назначения, со 100-летием комсомола, отметив сделанное им для космической промышленности.

"Хочу поздравить вас со 100-летием комсомола. Это наша юность, это те годы, когда мы были полны решимости реализовать себя на благо своего отечества. Для космической промышленности комсомол сделал очень много. Система моральных стимулов, которая привлекала в ракетно-космическую промышленность молодежь, эта система работала, и дай бог каждому создать что-то похожее на то, что существовало в те годы",- сказал Рогозин.

Как он отметил, переразмеренность космической области, цикличность госзаказа заставили космическую отрасль в полном объеме развиваться в области диверсификации.

"Для корпорации она (диверсификация) позволит повысить эффективность и приносить еще большую пользу нашей стране, у нас есть опыт в производстве медтехники, переработке твердых бытовых отходов, утилизации цветных металлов",- добавил Рогозин.