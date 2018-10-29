Рогозин рассказал о роли комсомола в развитии космической промышленности

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин поздравил собравшихся на конференции, посвященной диверсификации ракетно-космической промышленности и продвижению продукции гражданского назначения, со 100-летием комсомола, отметив сделанное им для космической промышленности.
Как он отметил, переразмеренность космической области, цикличность госзаказа заставили космическую отрасль в полном объеме развиваться в области диверсификации.
"Для корпорации она (диверсификация) позволит повысить эффективность и приносить еще большую пользу нашей стране, у нас есть опыт в производстве медтехники, переработке твердых бытовых отходов, утилизации цветных металлов",- добавил Рогозин.