Япония запустила два спутника с помощью ракеты H-IIA F40

ТОКИО, 29 окт — РИА Новости. Япония запустила в понедельник два научных спутника с помощью ракеты-носителя H-IIA F40, прямую трансляцию процесса стыковки вело японское аэрокосмическое агентство JAXA с космодрома Танэгасима.

По данным JAXA, один спутник GOSAT-2 (японское название "IBUKI-2") предназначен для наблюдения за парниковыми газами, которые связывают с потеплением климата на планете. Он бы построен корпорацией Mitsubishi Electric (MELCO) и весит 1800 килограммов.

Первый спутник из этой серии был запущен Японией в 2009 году. По данным НАСА, усовершенствованная модель GOSAT-2 будет находиться на орбите на расстоянии 613 километров от Земли, фиксируя уровень углекислого газа, метана, озона и водяных испарений в атмосфере, а также содержание угарного газа и двуокиси азота.

Еще один спутник весом 330 килограммов под названием KhalifaSat, первый, построенный 70-ю молодыми инженерами в Объединенных Арабских Эмиратах. Как сообщалось ранее, он предназначен, в частности, для составления уточненных прогнозов погоды. KhalifaSat станет девятым спутником ОАЭ на орбите.