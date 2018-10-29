Китай вывел на орбиту спутник для совместных с Францией морских наблюдений

ПЕКИН, 29 окт — РИА Новости. Китай в понедельник утром успешно вывел на орбиту первый китайско-французский спутник CFOSat для ведения совместных океанических наблюдений и исследований, говорится в сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2" со спутником на борту был осуществлен с космодрома Цзюцюань, расположенного в провинции Ганьсу, в 8.43 по местному времени (3.43 мск). Через некоторое время спутник успешно вышел на заданную орбиту, все его системы работают в штатном режиме.

CFOSat стал первым запущенным в рамках космического сотрудничества Китая и Франции, его будут использовать для круглосуточного ведения наблюдений за изменениями погодных условий, состоянием водной поверхности, высотой волн, изменениями температуры и цвета воды.

Для ракет-носителей класса "Чанчжэн" это был уже 289 запуск.