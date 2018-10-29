ПЕКИН, 29 окт — РИА Новости. Китай в понедельник утром успешно вывел на орбиту первый китайско-французский спутник CFOSat для ведения совместных океанических наблюдений и исследований, говорится в сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).
CFOSat стал первым запущенным в рамках космического сотрудничества Китая и Франции, его будут использовать для круглосуточного ведения наблюдений за изменениями погодных условий, состоянием водной поверхности, высотой волн, изменениями температуры и цвета воды.
Для ракет-носителей класса "Чанчжэн" это был уже 289 запуск.