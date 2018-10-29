МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (72%) считают, что Россия является лидером в освоении космического пространства и укрепляет свои позиции в этой сфере, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, 38% респондентов уверены, что "Россия сохраняет свои позиции" по сравнению с пятидесятыми-шестидесятыми годами, когда страна считалась лидером в освоении космоса. Также, 34% заявили, что "Россия укрепила свои позиции". Считают, что страна "потеряла свои позиции" 23% опрошенных, еще 5% затруднились с выбором ответа.

Кроме того, большинство россиян поддерживают отечественную космонавтику. По мнению 90%, России нужно участвовать в программе по освоению космоса, 6% придерживаются противоположной точки зрения. По данным ВЦИОМ, опрошенные в основном полагают, что участие в освоении космоса необходимо "для развития науки и высоких технологий" (53%) и "обеспечения обороноспособности страны" (46%).

"Россияне традиционно с пиететом относятся к отечественным научно-техническим достижениям. Космонавтика воспринимается как предмет особой гордости и неудачи, широко освещаемые в СМИ, не меняют позитивный настрой опрашиваемых. Память о нашем первенстве в освоении космоса формирует и будет формировать текущие оценки. Именно поэтому возникающие проблемы воспринимаются как временные", — приводятся слова руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова.

Также, комментируя произошедшие за последний год неудачные запуски в космос, две трети россиян (68%) заявили, что это обычное и неизбежное явление в космонавтике, в то время как 23% респондентов назвали ситуацию свидетельством провала отечественной космической программы. При этом, 62% уверены, что репутация России от этого не пострадала, противоположное мнение высказали 34% респондентов, еще 5% затруднились ответить.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 20 октября 2018 года среди 1,6 тысяч россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.