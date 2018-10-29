Рогозин расскажет студентам МГУ о космических проблемах

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин может в скором времени прочитать лекцию в МГУ, сообщил в интервью РИА Новости и.о. декана Факультета космических исследований (ФКИ) МГУ Василий Сазонов.

Ранее с лекцией в МГУ выступил глава НАСА Джим Брайденстайн.

"Мы активно взаимодействуем с "Роскосмосом". Дмитрий Рогозин действительно обещал приехать в Московский университет и выступить с лекцией", — сказал Сазонов.

Как рассказал Сазонов, после лекции Брайденстайна студенты Факультета космических исследований заинтересовались сотрудничеством с вузами США. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Пока ФКИ наладил сотрудничество с университетом Никосии (Кипр).

Сазонов также рассказал, что на факультете учатся иностранцы – граждане Казахстана, Узбекистана и Японии. "Мексиканцы собираются поступать к нам на факультет, очень большой интерес со стороны Китая", — добавил Сазонов.

При этом, по его словам, иностранные студенты могут сталкиваться с трудностями при прохождении практики в российской ракетно-космической отрасли. Те предприятия, деятельность которых связана с гостайной, вовсе не берут иностранцев на практику. А те производства, на которые можно попасть, требуют заявку за 30 дней до посещения, даже если студенты просто хотят прийти на экскурсию. Наиболее лоялен в этом отношении Институт космических исследований (ИКИ) РАН.

Ранее сообщалось, что главы "Роскосмоса" и НАСА обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества на космодроме Байконур 10 октября перед запуском корабля "Союз МС-10" к Международной космической станции. Пуск оказался первым в истории современной России аварийным стартом в пилотируемой космонавтике. Из-за неполадок на ракете, корабль не вышел не орбиту. Члены экипажа российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт США Ник Хейг целыми и невредимыми вернулись на Землю чуть менее, через 20 минут после старта.

Позднее сообщалось, что с Рогозина могут временно снять санкции для его поездки в США. В "Роскосмосе" РИА Новости подтверждали, что такие переговоры ведутся.