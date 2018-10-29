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РИА Наука

Около нуля: первое осеннее похолодание поможет похудеть

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© Depositphotos / vectorfusionartЗамерзший мужчинаЗамерзший мужчина
© Depositphotos / vectorfusionart
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. На этой неделе в Москве ночные температуры впервые упали до нуля. Люди основательно утепляются, но все равно мерзнут, хотя в марте при такой же погоде холод почти не ощущается. Причина не только в психологии, уверены специалисты. Организму требуется время, чтобы приспособиться к сезонному похолоданию.

Привыкнуть и беречься

Женщина под зонтом. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Согласно сразу нескольким исследованиям, люди привыкают к минусовым температурам примерно десять дней. За это время организм налаживает терморегуляцию, научившись накапливать тепло без непроизвольных мышечных сокращений (то есть мы перестаем дрожать на морозе) и достаточно нарастив активность бурого жира. Эта ткань, расположенная в области шеи и груди, расходуется при низких температурах окружающей среды и таким образом согревает человека.

Когда у бурого жира много работы, чему способствуют регулярные прогулки в холодную погоду в недостаточно теплой одежде или постоянное купание в ледяной воде, на его производство идет обычный белый жир — тот, который откладывается на бедрах, животе и портит фигуру.

По мнению японских физиологов, ежедневное двухчасовое пребывание на бодрящем воздухе в течение шести недель заметно увеличивает запасы бурого жира в организме и уменьшает объем белой жировой ткани.

С другой стороны, внезапное похолодание негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе. При низких температурах сужаются сосуды, из-за чего в сердце поступает меньше кислорода. В результате значительно повышается риск развития инфарктов и инсультов. Как выяснили шведские ученые, при температуре воздуха ниже нуля сердечные приступы происходят на десять процентов чаще. Особенно это касается больных с инфарктом миокарда.

Почему весной теплее

Зима. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вероятно, сезонная перестройка организма влияет на восприятие температуры воздуха в зависимости от времени года. В исследовании нидерландских биологов 20 добровольцев один час проводили в комнате с температурой 22 градуса Цельсия, а затем три часа — в помещении, где было только до 15 градусов. При этом одежда не менялась.

Эксперимент повторялся несколько раз летом и зимой. Оказалось, что в феврале и марте метаболический ответ организма (изменение некоторых обменных процессов) на похолодание сильнее, чем в августе и сентябре. Это значит, что организм выделяет сам больше тепла. Именно поэтому в весенние холода мы мерзнем не так сильно, как осенью.

Кроме того, реакция на температуру воздуха зависит от места рождения. Организм северян быстрее увеличивает выработку внутреннего тепла, перестраивая метаболические процессы, а у коренных жителей тропиков внутренняя терморегуляция чаще происходит за счет непроизвольных мышечных сокращений, то есть они будут скорее дрожать от холода, чем наращивать бурый жир.

По мнению канадских исследователей, разная реакция на похолодание может быть связана в том числе с весом и пропорциями тела. Индекс массы тела (отношение веса к росту) у обитателей севера выше, чем у южан, и, вероятно, больше запасы подкожного жира. С одной стороны, жировая ткань — хороший источник энергии для внутреннего обогрева, с другой — она служит изолятором, помогает сохранять тепло.

Велосипеды на тротуаре в Москве, занесенные снегом. 31 января 2018
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Холодный сексизм

Балерина в Якутске при температуре минус 41 градус
© Фото : Петр Чугунов
Как выживают в самом холодном регионе России
Исследователи из Кембриджского университета (Великобритания) получили другой результат в ходе эксперимента с участием 114 добровольцев, которые на три минуты опускали руки в ледяную воду. Выяснилось, что генерация внутреннего тепла зависит от мышечной массы, а не подкожного жира. Именно поэтому женщины, обладающие меньшей мышечной массой, сильнее мерзнут, чем мужчины, уверены авторы работы.

Кроме того, температура женского тела часто колеблется в зависимости от уровня гормонов (в частности, эстрогена). Это также сказывается на восприятии холода, отмечают исследователи из Университета Портсмута (Великобритания).

Независимо от пола больше всех мерзнут пожилые. По данным американских физиологов, с возрастом падает эластичность кровеносных сосудов и истончается слой подкожного жира, который позволял телу сохранять тепло.

Уменьшается скорость метаболического ответа организма на холод, то есть внутренняя терморегуляция работает хуже. Поэтому, когда бабушка даже в относительно теплую погоду просит внука надеть шапку, делает она это не из вредности, а опираясь на собственные ощущения: ей действительно холоднее, чем тем, кто помоложе.

Девушка в парке
© Depositphotos / massonforstock
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