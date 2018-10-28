Первый запуск китайской коммерческой ракеты ZQ-1 прошел неудачно

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ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. Первый запуск китайской коммерческой ракеты-носителя Чжуцюэ-1" (ZQ-1) прошел неудачно, следует из сообщения компании-производителя ракеты.

Китайская частная компания LandSpace Technology Corporation в конце августа сообщила о завершении работ над созданием коммерческой ракеты–носителя Чжуцюэ-1" (ZQ-1). "Чжуцюэ-1" является трехступенчатой ракетой-носителем общей длиной 19 метров и диаметром 1,35 метра, взлетная масса ZQ-1 составляет 27 тонн, а стартовая тяга — 45 тонн.

Первый запуск ракеты был осуществлен в 27 октября в 16.00 с космодрома Цзюцюань.

По заявлению компании, после взлета полет ракеты был нормальным, на первой и второй ступени все шло в штатном режиме, однако на третьей ступени произошла авария.

Ракета должна была доставить спутник "Вэйлай" для Центрального телевидения Китая, но не смогла выйти на заданную орбиту.