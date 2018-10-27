Разработчик систем управления ракетами испытал беспилотный комбайн

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Предприятие Роскосмоса испытало беспилотный комбайн, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Комбайнёры в России скоро потеряют работу. НПО Автоматики (город Екатеринбург. Специализируется в Роскосмосе на создании систем управления ракет-носителей) успешно провело испытания беспилотного комбайна под управлением разработанного ими искусственного интеллекта со своей системой технического зрения. Точность обработки поля 2 сантиметра", — написал он на своей странице в Twitter.

Сроки внедрения разработки зависят от самих сельских производителей, добавил Рогозин. "Было бы желание", — отметил он.

Свою запись глава Роскосмоса снабдил видеороликом о работе комбайна.

Комбайнёры в России скоро потеряют работу).

НПО Автоматики — г.Екатеринбург (разработчик систем управления ракеты Союз-2) успешно провело испытания беспилотного комбайна со своей системой технического зрения и высокоточной навигации ГЛОНАСС

Точность обработки поля 2 см@roscosmos pic.twitter.com/Ebjg29PkK5 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 октября 2018 г.

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