МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Роскосмос примет участие в разработке ракеты, которая позволит начать программу исследования и освоения Луны, заявил в субботу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В разработке ракеты сверхтяжёлого класса, с помощью которой Россия начнёт программу исследования и освоения Луны, примут участие все конструкторские коллективы Роскосмоса", — написал Рогозин в Twitter.

Сегодня в РКК "Энергия" прошло рассмотрение предложений по ее техническому облику и плана оргмероприятий.

"После встречи конструкторы обсудили новые цифровые решения, которые будут использоваться для кооперации инженерных работ", — добавил Рогозин.

Ранее космонавт Владимир Соловьев, сказал, выступая в МГУ на форуме "Наука 0+", что ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" предлагает для дальних космических полетов две концепции сверхтяжёлых ракет-носителей, стартовые комплексы которых можно возводить на космодроме Восточный.

Сверхтяжелая ракета предназначена для выведения на низкую околоземную орбиту около 100 тонн груза. Она необходима для организации пилотируемых полетов в дальний космос — к Луне и Марсу, либо развертыванию на околоземной орбите крупных объектов.

В разработке ракеты сверхтяжёлого класса, с помощью которой Россия начнёт программу исследования и освоения Луны, примут участие все конструкторские коллективы @roscosmos. Сегодня в РКК "Энергия" прошло рассмотрение предложений по ее техническому облику и плана оргмероприятий. pic.twitter.com/Qf81F34Ri8 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 октября 2018 г.

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