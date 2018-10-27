В Москве нашли следы старинного поселения

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что археологи нашли следы старинного поселения на Серебрянической набережной.

"На Серебрянической набережной археологи нашли следы старинного поселения. В 17-18 веках там жили рабочие и те, кто не в ладах с законом", — написал он в Twitter.

Мэр столицы добавил, что уцелевшие фрагменты домов, монет и украшений многое расскажут о быте горожан в то время.

На Серебрянической набережной археологи нашли следы старинного поселения. В 17-18 веках там жили рабочие и те, кто не в ладах с законом. Уцелевшие фрагменты их домов, монет, украшений теперь многое расскажут о быте горожан в то время. pic.twitter.com/pvl81st2ri — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 27 октября 2018 г.

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