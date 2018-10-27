Глава РКК "Энергия" увеличит штат заместителей, сообщил источник

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Новая структура Ракетно-космической корпорации "Энергия" — главного в России предприятия по пилотируемой тематике — подразумевает сокращение должностей первых заместителей генконструктора, но общее увеличение заместителей гендиректора по направлениям, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"В новой структуре корпорации предусматривается сохранение за генеральным директором Сергеем Романовым должности генерального конструктора корпорации. Также планируется создать одну должность первого заместителя генерального директора и одну должность первого заместителя генерального конструктора, а также 13 должностей заместителя гендиректора", — рассказал собеседник.

Первый заместитель гендиректора станет замещать эту должность с должностью директора завода экспериментального машиностроения (входит в РКК "Энергию"). Первый зам генконструктора будет отвечать за лётную эксплуатацию, испытания ракетно-космических комплексов и систем. По сравнению с текущей оргштатной структурой появятся должности заместителя по пилотируемым и транспортным комплексам, конструктора по средствам выведения, по конструкции космических кораблей, орбитальных комплексов и спутников, по филиалу корпорации на космодроме Байконур.

Сейчас в РКК "Энергия" три первых зама генконструктора — по летной эксплуатации, по космическим комплексам, по комплексам управления, а также первый замгендиректора по финансам. В новой структуре нет должностей замгендиректора по развитию бизнеса и международным проектам, а также зама по специальным проектам, которые есть сейчас. Всего в текущей структуре у гендиректора суммарно 11 заместителей и первых замов.

Новый гендиректор РКК "Энергия" Сергей Романов был избран на должность 13 сентября. Он работает на предприятии с 1980 года. За это время он прошёл путь от инженера до главного конструктора пилотируемых космических комплексов корпорации.