NASA показало "Кошачью лапу" в созвездии Скорпион

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. NASA опубликовало фото эмиссионной туманности NGC 6334 в созвездии Скорпион, которой ученые дали название "Кошачья лапа".

Снимок был сделан с помощью космического телескопа "Спитцер", который способен получать изображение сквозь плотные облака газа и пыли.

Космический объект находится на расстоянии 4200-5500 световых лет от Земли. Туманность получила свое название из-за пузырей горячего воздуха, похожих на подушечки кошачьих лап. После того как газ и пыль внутри NGC 6334 разрушаются, чтобы образовать звезды, яркие небесные тела могут, в свою очередь, нагревать окружающий их газ под давлением, заставляя его расширяться в пространство и создавать пузырьки.

Эмиссионная туманность — облако ионизированного газа, излучающее в видимом цветовом диапазоне спектра. Ионизация происходит за счет высокоэнергетических фотонов от ближайшей горячей звезды.