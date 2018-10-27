Во Французской Гвиане запланировали три пуска по проекту "Союз"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. До конца года планируется ещё три пуска в рамках проекта "Союз" в Гвианском космическом центре, говорится в материалах к визиту президента РФ Владимира Путина в Стамбул на четырёхсторонний саммит по Сирии, в котором также примет участие лидер Франции Эммануэль Макрон.

"В текущем году планируется ещё три пуска", — говорится в документе.

Проект "Союз" в ГКЦ считается визитной карточкой авиационно-космического сотрудничества России и Франции. Первый запуск состоялся в октябре 2011 года, в марте этого года были запущены 4 космических аппарата О3b.