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Телепатия в действии: людей научили читать мысли

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© Depositphotos / 100502500ТелепатияТелепатия
© Depositphotos / 100502500
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. Интерфейсы "мозг — компьютер" позволяют печатать текст, не касаясь клавиатуры ноутбука, и управлять бионическими протезами силой мысли. Теперь ученые пытаются объединить мозг нескольких живых существ в единую сеть, чтобы они могли общаться телепатически. О перспективах индустрии нейрогаджетов — в материале РИА Новости.

Трое телепатов

Пока добровольцы разглядывали картинки, у них снимали электроэнцефалограмму мозга
© Фото : Patrick McArdle/UANews
Нейрофизиологи научились "по буквам" читать мысли и слова из мозга
Весной этого года в одной из лабораторий Вашингтонского университета нейрофизиологи учили добровольцев общаться друг с другом только силой мысли. Трое участников эксперимента играли в тетрис. Первые два видели игру полностью на мониторах, а третий — только фигуру в верхней части экрана, то есть он не знал, как расположить ее, чтобы нижний ряд фигур замкнулся. Возможность перевернуть фигуру была только у третьего участника (получателя), а как действовать, ему сообщали два его соратника (отправителя) — фактически силой мысли.

Отправители смотрели на падающую фигурку и думали, как ее надо перевернуть. Сигналы их мозга считывал электроэнцефалограф и передавал в компьютер. Там сигналы переводились в команду и поступали в виде магнитного импульса в мозг получателя. Для этого к его голове прикладывали прибор для транскраниальной магнитной стимуляции. Получив магнитные импульсы, у испытуемого в мозгу возникало зрительное ощущение — небольшое светящееся пятно. В большинстве случаев получатель интерпретировал его правильно и тоже переворачивал фигурку в тетрисе.

В эксперименте участвовали пять групп по три человека, и более чем в 80 процентах случаев такого "телепатического" общения получатели понимали команды отправителей правильно. Это значительно выше случайного совпадения. Исследователи надеются, что в будущем им удастся сделать свою сеть по-настоящему многопользовательской, когда беззвучными сообщениями смогут обмениваться сразу пять-шесть добровольцев. Пока же три человека — это максимум.

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Linxing Jiang et al. BrainNet: A Multi-Person Brain-to-Brain Interface for Direct Collaboration Between Brains, arXiv:1809.08632v1 [cs.HC]В эксперименте американских ученых два участника (отправитель 1 и отправитель 2) принимали решение, перевернуть фигуру или нет. Сигнал их мозга считывался ЭЭГ и с помощью интерфейса "мозг &mdash; компьютер" (ИМК) передавался в мозг третьего участника (получателя) в виде магнитного импульса через интерфейс "компьютер &mdash; мозг" (ИКМ). Импульсы генерировала установка на основе транскраниальной магнитной стимуляции. Магнитные импульсы воздействовали на зрительную кору мозга получателя, и у него возникало зрительное ощущение &mdash; небольшое светящееся пятно. В большинстве случаев получатель интерпретировал его правильно и при помощи интерфейса "мозг &mdash; компьютер" (ИМК) выполнял необходимое действие.
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Linxing Jiang et al. BrainNet: A Multi-Person Brain-to-Brain Interface for Direct Collaboration Between Brains, arXiv:1809.08632v1 [cs.HC]
В эксперименте американских ученых два участника (отправитель 1 и отправитель 2) принимали решение, перевернуть фигуру или нет. Сигнал их мозга считывался ЭЭГ и с помощью интерфейса "мозг — компьютер" (ИМК) передавался в мозг третьего участника (получателя) в виде магнитного импульса через интерфейс "компьютер — мозг" (ИКМ). Импульсы генерировала установка на основе транскраниальной магнитной стимуляции. Магнитные импульсы воздействовали на зрительную кору мозга получателя, и у него возникало зрительное ощущение — небольшое светящееся пятно. В большинстве случаев получатель интерпретировал его правильно и при помощи интерфейса "мозг — компьютер" (ИМК) выполнял необходимое действие.

Связанные одной сетью

Американские биологи научили обезьян управлять виртуальными конечностями: в ходе эксперимента испытуемые заставляли своего «аватара» класть руки на два круглых объекта, показанных на компьютерном мониторе, используя при этом сначала джойстики, а затем – исключительно силу мысли.
© Duke Center for Neuroengineering
Ученые впервые объединили мозг трех обезьян в "локальную сеть"
Вероятно, проще было бы наладить мысленную связь между несколькими субъектами, вживив им в мозг электроды. Это, кстати, позволяет лучше исследовать и саму нервную систему. Именно так в 2015 году поступила группа ученых из Университета Дьюка (США). Они имплантировали в управляющие отделы мозга животных электроды, параллельно присоединенные к компьютеру. Таким образом нейрофизиологам удалось объединить в своеобразные локальные сети мозг трех макак-резусов и четырех крыс, заставив их вместе работать над одной задачей.

Обезьяны научились контролировать движения общей виртуальной руки, изображенной на экране компьютера. Для этого им пришлось обмениваться информацией о положении конечности на экране (у каждой макаки был свой монитор). Грызуны же, объединенные в пары, сумели сообща решить несколько относительно простых задач.

В этих исследованиях участвовал российский ученый Михаил Лебедев, много лет посвятивший разработкам интерфейсов "мозг — компьютер". Сегодня он — научный руководитель Центра биоэлектрических интерфейсов в Высшей школе экономики. Его команда создает устройства, позволяющие соединить нервную систему человека с компьютером.

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Ramakrishnan et al. Computing Arm Movements with a Monkey Brainet, Scientific Reports, 2015В эксперименте ученых из Университета Дьюка изолированные друг от друга макаки-резусы через интерфейс "мозг &mdash; компьютер" (на основе ЭЭГ) научились вместе управлять виртуальной рукой, изображенной на мониторе. Каждое животное отвечало за управление двумя из трех осей движения руки &mdash; X и Y, X и Z, Y и Z. Обезьяны, благодаря "совместному" нейроинтерфейсу и семи сотням электродов, встроенных в их двигательную кору, могли обмениваться информацией о положении руки на их мониторе и корректировать ее движение.
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Ramakrishnan et al. Computing Arm Movements with a Monkey Brainet, Scientific Reports, 2015
В эксперименте ученых из Университета Дьюка изолированные друг от друга макаки-резусы через интерфейс "мозг — компьютер" (на основе ЭЭГ) научились вместе управлять виртуальной рукой, изображенной на мониторе. Каждое животное отвечало за управление двумя из трех осей движения руки — X и Y, X и Z, Y и Z. Обезьяны, благодаря "совместному" нейроинтерфейсу и семи сотням электродов, встроенных в их двигательную кору, могли обмениваться информацией о положении руки на их мониторе и корректировать ее движение.

"Мы получили мегагрант для разработки минимально инвазивных интерфейсов "мозг — компьютер". Пока работаем с пациентами-эпилептиками, которым по медицинским показаниям имплантируют электрокортикографические сетки, накладываемые на поверхность мозга. Так записывается сигнал хорошего качества. Работая с ним, мы улучшаем интерфейс "мозг — компьютер" и разрабатываем медицинские приложения. Вполне реально, что мы будем работать и с интерфейсами "мозг — мозг", — пояснил эксперт в разговоре с корреспондентом РИА Новости.

Компьютер читает сигналы мозга

Так художник представил себе крыс, чьи нервные системы объединены в “локальную сеть”
© Фото : Katie Zhuang, Laboratory of Dr. Miguel Nicolelis, Duke University
Ученые впервые создали "локальную сеть" из мозга двух крыс
Нейрогаджеты — это устройства, позволяющие людям управлять бионическими протезами, общаться с другими людьми без слов и жестов. Нейрогаджеты основаны на одном из двух принципов: электроэнцефалографии (ЭЭГ) или функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).

"Гаджеты на ЭЭГ довольно легки в применении. Они очень полезны, например, для перенесших инсульт. С фМРТ совсем другая история. Если ЭЭГ-интерфейсы записывают ритмы коры (несмотря на многие исследования, это не до конца понятный феномен), то фМРТ-гаджеты с высоким пространственным разрешением регистрируют активность любой области мозга. Временное разрешение, однако, не лучшее, так как сигнал отражает не активность мозга напрямую, а гемодинамические эффекты. Плюс фМРТ требует специального дорогостоящего оборудования.

Потенциально гаджеты на основе фМРТ могут пригодиться, если пациентам необходимо нормализовать активность в каких-то областях собственного мозга, используя нейрообратную связь — нейрофидбек. Но я думаю, что развиваться будет и то и другое. Ведь есть случаи, когда необходимо управлять внешним аппаратом, и есть случаи, когда хочется передать мысль другому человеку телепатически", — отметил ученый.

Некоторые исследователи пытаются совместить ЭЭГ и фМРТ в одном устройстве, но пока особых успехов в этом направлении нет. Другая сторона разработок — попытки воздействовать на зоны коры мозга, отвечающие за более сложные функции, например понимание семантики (сейчас ТМС главным образом воздействует на зрительную область коры). Это позволило бы передавать от мозга к мозгу сообщения уже другого уровня.

Нейрогаджет или обман?

Нейроны в головном мозге человека
© Fotolia / SSilver
Ученые из США сделали большой шаг к реальному чтению мыслей
По оценкам Михаила Лебедева, интерфейсы "мозг — компьютер" и "мозг — мозг" для массового использования появятся в ближайшее время, но относиться к ним надо с осторожностью. Уже сейчас многие производители экспериментируют с нейрогаджетами в различного рода играх. Например, в некоторых компьютерных квестах "силой мысли" (а по факту — концентрацией или расслаблением внимания) можно управлять мощностью своего оружия или сгибать окружающие предметы.

Что касается неигрового применения, то пока с интерфейсами "мозг — компьютер" и "мозг — мозг" способны работать лишь специалисты.

"Если с такими приборами работает непрофессионал, неизбежны ошибки. Практически каждый сможет надеть ЭЭГ-шапочку. Однако если этим занимается неспециалист, то будут записаны артефакты или активность мышц головы вместо ЭЭГ. Поэтому многие гаджеты для "чтения мыслей" представляют собой надувательство", — подчеркнул эксперт.

Крыса-паралитик тренирует свои нервные клетки при помощи робота-тренажера
© Фото : EPFL/Gregoire Courtine
Ученые из России и Швейцарии избавили крыс от "застарелого" паралича

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