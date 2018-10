Телепатия в действии: людей научили читать мысли

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Linxing Jiang et al. BrainNet: A Multi-Person Brain-to-Brain Interface for Direct Collaboration Between Brains, arXiv:1809.08632v1 [cs.HC]

В эксперименте американских ученых два участника (отправитель 1 и отправитель 2) принимали решение, перевернуть фигуру или нет. Сигнал их мозга считывался ЭЭГ и с помощью интерфейса "мозг — компьютер" (ИМК) передавался в мозг третьего участника (получателя) в виде магнитного импульса через интерфейс "компьютер — мозг" (ИКМ). Импульсы генерировала установка на основе транскраниальной магнитной стимуляции. Магнитные импульсы воздействовали на зрительную кору мозга получателя, и у него возникало зрительное ощущение — небольшое светящееся пятно. В большинстве случаев получатель интерпретировал его правильно и при помощи интерфейса "мозг — компьютер" (ИМК) выполнял необходимое действие.