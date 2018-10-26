Астрономы открыли два новых природных "спутника" Земли

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Ученые подтвердили существование двух гигантских облаков из пыли, кружащих вокруг Земли на расстоянии примерно в 400 тысяч километров от ее поверхности. Их выводы были представлены в журнале MNRAS.

"Облака Кордылевского – два самых незаметных объекта в ближайших окрестностях Земли. Они находятся примерно на том же расстоянии от нее, как и Луна, из-за чего астрономы фактически никогда не замечают их. Поэтому мы очень рады тому, что нам удалось подтвердить существование этих двух псевдо-спутников нашей планеты", — рассказывает Юдит Шлиз-Балог (Judit Sliz-Balogh) из Будапештского университета (Венгрия).

Еще в 18 веке ученые установили, что малые небесные тела могут двигаться по одной орбите с планетой, если они находятся вблизи точек впереди или позади нее, где гравитация Солнца и планеты уравновешивается.

Тысячи таких объектов, или "троянских астероидов", были достаточно давно найдены на орбитах Юпитера, Марса и Нептуна, однако до недавнего времени ученым не удавалось найти ни одного такого астероида у Земли. Как рассказывают исследователи, "троянские" спутники Земли очень тяжело искать, так как находятся очень близко к Солнцу, если смотреть на них с поверхности нашей планеты.

На сегодняшний день известно всего шесть квазиспутников Земли — 2016 HO3, 2010 TK7, 2003 YN107, 2004 GU9, 2001 GO2 и 2002 AA29. Все они, кроме 2016 HO3, вращаются по очень нестабильным орбитам, и часть из них уже перестала следовать за Землей и покинула ее орбиту через несколько лет или десятилетий после их открытия.

Шлиз-Балог и ее коллеги добавили в их сонм еще два объекта – так называемые "облака Кордылевского", которые успели приобрести за последние полвека мифический и очень спорный статус.

Об их существовании первым заговорил польский астроном Казимир Кордылевский. Наблюдая за двумя "троянскими" точками на орбите Земли в 1961 году, он заметил, что в одной из них присутствует большое скопление пыли, затмевающее свет Солнца и звезд.

Это заявление, как отмечает Шлиз-Балог, было встречено скепсисом со стороны научного сообщества, так как астрономы не верили в то, что столь крупные объекты могли сохранять стабильность в этих точках. Позже ученые неоднократно проверяли выкладки Кордылевского, но не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть их.

Венгерские астрономы придумали остроумную методику для поисков следов существования этих облаков и оценки их размеров. Они стали наблюдать не за теплом и светом, которое могут излучать их частицы пыли, а за тем, как столкновения с ними меняют поляризацию лучей Солнца, проходящих через "троянские" точки.

© G. Horváth Так художник представил себе облака Кордылевского © G. Horváth Так художник представил себе облака Кордылевского

Примерно через несколько месяцев наблюдений, Шлиз-Балог и ее коллегам удалось найти следы того, что солнечный свет был линейно поляризован примерно на 20% в регионе L5, троянской точке, расположенной непосредственно за Луной.

Анализируя его свойства, ученые пришли к выводу, что он был порожден не одним, а двумя облаками пыли, каждое из которых было примерно в три раза больше по размерам по сравнению с главным естественным спутником Земли. Пока не понятно, насколько они стабильны и как долго они "преследуют" Луну, вращаясь вместе с ней вокруг нашей планеты.

Шлиз-Балог и ее коллеги планируют найти ответы на эти вопросы, наблюдая за облаками Кордылевского при помощи более мощных орбитальных телескопов, на работу которых не будет влиять световое загрязнение и пыль в атмосфере.