Соседняя галактика разваливается на части, заявляют астрономы

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Малое Магелланово облако, один из крупнейших спутников Млечного пути, распалось на части в результате столкновения с его "старшим братом", Большим Магеллановым облаком. К такому выводу пришли астрономы, опубликовавшие статью в журнале Astrophysical Journal Letters.

"Это крайне удивительное открытие. Мы открыли гигантскую область Малого Магелланова облака, так называемое "Крыло", которое сейчас отделилось от остальной части этой галактики и движется в сторону Большого облака", — заявила Салли Ойи (Sally Oey) из университета штата Мичиган в Энн-Арборе (США).

Млечный путь находится в космосе не один, а в компании целой свиты из нескольких десятков относительно небольших карликовых галактик, наиболее заметными и крупными из которых являются так называемые Большое и Малое Магеллановы облака – две относительно небольших "семьи" звезд, чей диаметр составляет примерно 13-14 тысяч световых лет.

Эти галактики достаточно давно привлекают внимание астрономов своей неправильной формой, свидетельствующей о столкновениях Большого и Малого облаков в прошлом, а также необычной манерой вращения вокруг Млечного Пути, не похожей на то, как движутся остальные его спутники.

Недавно ученые нашли первые свидетельства того, что в подобном космическом "рестлинге" победила более крупная галактика – она "выдрала" куски газа из Малого Магелланова облака и лишила ее значительных запасов темной материи. В результате этого часть звезд ее меньшей "сестры" оказалась катапультирована в космос, образовав несколько ярких линий, соединяющих оба скопления светил.

Ойи и ее коллеги нашли новые свидетельства того, что Малое Магелланово облако проиграло, проводя своеобразную "перепись" среди самых крупных, горячих и молодых светил в этой галактике.

Подобные звезды, как отмечают ученые, возникают в Млечном Пути достаточно редко, внутри крупнейших скоплений газа и пыли, подобных туманности Ориона. Астрономов давно интересует то, какие факторы способствуют их рождению и какие процессы иногда приводят к "катапультированию" этих светил из "звездных яслей" и их разгону до рекордно высоких скоростей.

Пытаясь понять, как это происходит, авторы статьи воспользовались данными, которые собирает зонд-"звездочет" GAIA, вычисляющий точные расстояния и скорости движения нескольких миллиардов светил в нашей Галактике и двух ее крупнейших спутниках.

Эти замеры раскрыли неожиданную картину – оказалось, что огромный регион в юго-восточной части Малого облака "откололся" от него и движется в сторону его большого собрата со скоростью в 64 километра в секунду.

В пользу этого говорит то, что все молодые звезды в этом регионе галактики, который ученые окрестили "Крылом", движутся заметно быстрее, чем светила в других регионах Малого облака, и путешествуют примерно в одном и том же направлении.

Это, как отмечают ученые, подтверждает то, что Магеллановы облака действительно столкнулись, а не просто соприкоснулись друг с другом, как считают некоторые ученые.



