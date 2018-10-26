Набсовет Роскосмоса рассмотрит новую структуру корпорации, сообщил источник

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Наблюдательный совет Роскосмоса в ходе первого заседания в новом составе, которое пройдет в пятницу в Москве, как ожидается, рассмотрит и утвердит новую оргштатную структуру госкорпорации и назначит на должности заместителей генерального директора, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"В ходе первого заседания планируется рассмотреть подготовленный вариант структуры госкорпрации и провести назначения на должности первых заместителей гендиректора и исполнительных директоров госкорпорации", — сказал собеседник.

По его словам, ожидается, что в должности двух первых заместителей будут утверждены Юрий Урличич и Максим Овчинников.

Президент России Владимир Путин 18 сентября утвердил состав наблюдательного совета государственной корпорации "Роскосмос". Данный документ вступил в силу со дня его подписания. В обновленный набсовет вошли 11 чиновников, в том числе вице-премьер РФ Юрий Борисов, командующий космическими войсками Александр Головко и глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. В то же время состав совета покинули гендиректор Ростеха Сергей Чемезов и некоторые другие государственные деятели.