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Фильтр для атмосферы. Парниковые газы предлагают похоронить в земле

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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкТрубы и вышки сжигания попутного газа Омского нефтеперерабатывающего завода.Трубы и вышки сжигания попутного газа Омского нефтеперерабатывающего завода.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Ученые предлагают удалять из атмосферы часть углекислого газа, чтобы затормозить парниковый эффект. Излишек CO2 закачивают глубоко под землю, где газ может храниться миллионы лет. В мире уже реализуется несколько подобных проектов. Удастся ли таким способом спастись от глобального потепления — в материале РИА Новости.

Глобальное потепление на 1,5 градуса
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Выбросил — убери за собой

К концу столетия средняя глобальная температура воздуха на Земле повысится на полтора и более градусов Цельсия по сравнению с тем, что было в конце XIX века. Такой сценарий Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) считает весьма вероятным и даже неизбежным. Глобальное потепление приведет к существенным изменениям в биосфере, повышению уровня океана и серьезным последствиям для человечества.

Обнародованный на днях доклад МГЭИК посвящен тому, можно ли этого избежать и как именно, а если нет, то как приспособиться. Проблема в том, что вариант адаптации не всех устраивает. Многие люди лишатся своих домов, земель, привычного образа жизни. Поэтому политики особенно уязвимых к изменению климата стран призывают к активным действиям уже сейчас.

Главное — снижать промышленные выбросы парниковых газов и в идеале свести их к нулю, полагает большинство ученых. В качестве дополнительных мер предлагают технологии удаления излишка CO2 — промышленность производит больше всего именно этот парниковый газ. В крайнем случае можно подумать об инженерном воздействии на климат, например, частично отводить от планеты солнечное тепло, компенсируя таким образом парниковый эффект.

Инженерные эксперименты с климатом еще не начинались, и вряд ли к ним приступят в ближайшем будущем, а вот технологии очистки атмосферы от углекислого газа действуют около трех десятков лет. В специальном докладе МГЭИК им отведена особая роль. Подчеркивается, что технологии улавливания подходят для любого варианта борьбы с глобальным потеплением. Их эффективность не доказана, и потому делать на них ставку рискованно, отмечают эксперты, но это не повод отказываться от подобных проектов.

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Недра все стерпят

Швейцарская фирма Climeworks запустила в Италии завод по удалению из атмосферы CO2. Гигантские турбины прокачивают воздух через фильтры, отделяя углекислый газ. Одновременно щелочной электролизер получает 240 кубометров водорода в час, используя излишки энергии солнечных батарей. Далее из CO2 и водорода производят сжиженный метан, который идет на топливо для грузовиков.

Завод рассчитан на удаление 150 тонн углекислого газа в год — это, конечно, капля в море на фоне десятка гигатонн в год, поступающих в атмосферу от сжигания ископаемого топлива. В книге "Потенциальная роль удаления CO2 из атмосферы методами инженерии климата для стабилизации его концентрации на приемлемом уровне", изданной Институтом глобального климата и экологии Росгидромета, приводятся такие данные: из атмосферы нужно удалить 1,2 тысячи гигатонн углекислого газа, чтобы снизить его содержание до некритического уровня (350 миллилитров CO2 в кубометре воздуха).

Более мощные технологии подразумевают закачку углекислого газа в подземные хранилища, откуда невозможны утечки. Лидер этого направления — норвежская нефтегазовая компания Statoil, добывающая метан на шельфовом месторождении Слейпнир (Sleipner) в Северном море. Углекислый газ поступает из недр попутно, и обычно его сжигают. А норвежцы закачивают его обратно в недра: в пласт пористых песчаников на глубине восьмисот метров ниже дна моря.

Ученые мониторят подземное хранилище Слейпнир более двадцати лет, анализируя его форму и размеры с помощью геофизических методов. С 2014 года туда поступает газ еще и с месторождения Гудрун. В хранилище уже десятки миллионов тонн CO2. Пласт непроницаемых горных пород надежно защищает от утечек.

© Иллюстрация РИА НовостиУглекислый газ закачивают под землю на месторождении Слейпнир в Северном море
© Иллюстрация РИА Новости
Углекислый газ закачивают под землю на месторождении Слейпнир в Северном море

Общественность против

Крупные подземные хранилища CO2 есть в Европе, Канаде, Алжире. И хотя с ними не возникало никаких проблем, общественность относится к данной технологии с большой настороженностью. Многие такие проекты в Европе свернули, хотя Европарламент их одобрил, обозначив цель: на 15 процентов сократить выбросы промышленных газов.

Официант разносит бокалы с пивом на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В 2012 году в Германии приняли закон, разрешающий подземные хранилища парникового газа. Но начались протесты — и политики дали задний ход. По той же причине от нового хранилища (Хальтен) отказались и в Норвегии.

Перспективно, дорого

Люди опасаются, что закачанный в недра газ, вырвется на поверхность, вызвав массовое отравление и большие разрушения.

Внедрению подземных хранилищ газа в мире препятствуют дороговизна, отсутствие инфраструктуры и то, что результата придется ждать десятки лет. Пока эта технология доступна лишь крупным добывающим фирмам и требует государственной поддержки.

Например, Climeworks предлагает закачивать углекислый газ в базальты в Исландии на километровую глубину. Опыты показали, что за два года газ входит в состав минералов. Таким образом из хранилища утечки будут исключены. Однако высокая стоимость тормозит развитие проекта. 

Участница эксперимента по поглощению углекислоты породами Гренландии держит кусок минерализованного СО2
© Фото : Kevin Krajick/Lamont-Doherty Earth Observatory
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Завод по улавливанию выбросов может быть выгоден, если он расположен около крупной ТЭЦ, где сжигают уголь. Хотя во многих случаях дешевле отказаться от него и перейти на природный газ.

Наиболее привлекательно улавливать CO2 от завода по сжиганию биомассы, поскольку он обеспечивает так называемую "негативную эмиссию".

Промвыбросы могут быть закачаны в подземные резервуары
© РИА Новости / Фото Сергея Пятакова
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Дело в том, что при сжигании биомассы, то есть отходов деревообрабатывающей, сельскохозяйственной, пищевой промышленности, выброс парниковых газов не увеличивает их объем в атмосфере. В круговорот просто возвращается CO2, взятый оттуда растениями для фотосинтеза. Если же эти выбросы изымать, то природный баланс окажется негативным, и произойдет небольшая компенсация того, что поступает от сжигания ископаемого топлива. 

Углекислый газ можно закачивать в нефтяные или газовые пласты, чтобы повысить их отдачу, когда месторождение близко к исчерпанию. Но это не очень эффективно. Гораздо выгоднее применять для этих целей азот или специальные смеси, которые не растворяются в углеводородах и вытесняют их.

Из уловленного углекислого газа пытаются делать карбонаты — это недорого и технологически несложно. Проблема в том, что их, как и сам углекислый газ, некуда девать. Хранить в виде отвалов — идея в наши дни сомнительная.

Изменение климата и водные войны
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / hlehnerer, Depositphotos / realinemedia
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Спорным представляется предложение хранить сжиженный углекислый газ на дне океана.

Пока в климатических прогнозах присутствует некоторая неопределенность. Температура в среднем на планете повысилась примерно на один градус за полтора столетия. Что будет через тридцать, пятьдесят, восемьдесят лет? Еще полградуса или три? Судьба улавливания и хранения парниковых газов определится, когда в этом вопросе возникнет ясность. Эксперты ожидают массового использования таких технологий к 2070 году.

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