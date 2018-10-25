Биологи выяснили, почему люди ничего не помнят после попоек

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Наблюдения за пьяными мушками-дрозофилами помогли ученым выяснить, почему люди зачастую не могут вспомнить, что они делали во время и после употребления большого количества алкогольных напитков. Выводы исследования представлены в журнале Neuron.

Загадки эволюции

"Меня давно интересовало, почему наркотики и спиртное вызывают приятные ощущения, несмотря на то, что это нейротоксины. И спирт, и опиаты, и кокаин вызывают ломку, похмелье и другие неприятные ощущения, однако почему-то мы помним об удовольствии, а не об этих проблемах. Мы пытались понять, почему это так", — рассказывает Карла Каун (Karla Kaun) из Брауновского университета (США).

Одной из самых больших загадок эволюции человека является то, почему современные люди, в отличие от большинства других приматов, могут выпивать большие количества алкоголя, пьянеть и испытывать другие эффекты, которые превращают некоторых людей в алкоголиков. Большинство животных в принципе не могут испытывать подобные ощущения, так как их организм или быстро разлагает этанол, или не переносит даже небольшие его количества.

Наличие подобной "способности" у человека, как считают ученые, возможно, помогало нашим предкам выживать. Они поедали перезрелые и забродившие фрукты, которыми не могли питаться другие обитатели африканских лесов и саванн. Впоследствии это полезное приспособление стало корнем всех проблем, связанных со злоупотреблением спиртным.

Каун и ее коллеги пытались раскрыть одну из главных загадок алкоголя – почему люди крайне редко могут вспомнить, что они делали после обильных возлияний и почему они оказывались в различных пикантных ситуациях.

Для этого ученые воспользовались помощью еще одного вида животных-"алкоголиков", обычных мушек-дрозофил. Каун и ее коллеги достаточно давно изучают, как меняется работа мозга этих насекомых под действием спиртного, и недавно им удалось выделить набор генов, отвечающих за формирование зависимости.

Алкогольный туман

Встроив в геном мушек специальные участки ДНК, позволяющие следить за активностью этих генов и избирательно отключать их, американские биологи проследили, как меняется поведение мух при виде или запахе спиртного. Это помогло понять, какие цепочки других генов связаны с формированием зависимости и потерей памяти.

Как оказалось, и то, и другое связано с тем, как спирт меняет работу гена Dop2R в нейронах центра памяти мушек. Он отвечает за сборку рецепторов, реагирующих на молекулы дофамина, гормона удовольствия. Данный участок ДНК, как объясняют ученые, содержит в себе несколько "программ" по сборке разных версий этого рецептора, и алкоголь заставлял клетки "переключиться" на другой тип Dop2R.

Что именно меняется в работе этих рецепторов, ученые пока не знают, однако полная блокировка этого процесса приводила к тому, что мухи переставали интересоваться спиртным. Что интересно, скорость переключения между разными "версиями" Dop2R очень сильно зависела от того, как много спирта употребляли дрозофилы.

Это, как считают ученые, объясняет, почему люди теряют память после долгих попоек – подобные изменения в работе дофаминовых рецепторов нарушают работу гиппокампа, центра памяти, и мешают формированию долговременных воспоминаний.

"Если аналоги Dop2R в клетках человека работают так же, то бокал вина будет нарушать их работу примерно на час. Если же выпить втрое больше, то работа центра памяти будет подорвана на протяжении суток. Это стоит помнить, собираясь распить очередную бутылочку с друзьями или "вторыми половинами", — заключает Каун.